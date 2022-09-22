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Киноафиша Новости Новая «Фантастическая четверка» обрела сценаристов

Новая «Фантастическая четверка» обрела сценаристов

22 сентября 2022 10:37
Новая «Фантастическая четверка» обрела сценаристов

Авторы работали над сюжетом еще до утверждения режиссера.

Marvel Studios продолжает формировать творческую команду новой «Фантастической четверки». По сведениям Deadline, разработкой драматургии супергеройского блокбастера занимается дуэт сценаристов в лице Джеффа Каплана и Йена Спрингера.

Согласно инсайдерским данным, Каплан и Спрингер уже давно связаны с проектом, но информация об их участии появилась только сейчас. Более того, авторы подключились к производству картины еще до того, как на должность режиссера утвердили Мэтта Шекмана («Ванда/Вижн»). Теперь Каплан и Спрингер будут работать в связке с постановщиком.

В послужном списке сценаристов пока не так много работ, но они написали грядущую комедию с Ребел Уилсон «Кей-поп: Заблудившиеся в Америке» и новый фильм от создателя «Зависнуть в Палм-Спрингс» Макса Барбакова под названием «Свадьба-катастрофа».

О сюжете предстоящего фильма пока сведений нет. Также пока неизвестен актерский состав. Ожидалось, что центральных звезд огласят на прошедшем сентябрьском мероприятии D23 Expo, однако этого так и не произошло.

Съемки «Фантастической четверки» начнутся не раньше следующего года. Этот фильм откроет шестую фазу киновселенной Marvel. Премьера состоится 8 ноября 2024 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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