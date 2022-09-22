Новая «Фантастическая четверка» обрела сценаристов

Marvel Studios продолжает формировать творческую команду новой «Фантастической четверки». По сведениям Deadline, разработкой драматургии супергеройского блокбастера занимается дуэт сценаристов в лице Джеффа Каплана и Йена Спрингера.

Согласно инсайдерским данным, Каплан и Спрингер уже давно связаны с проектом, но информация об их участии появилась только сейчас. Более того, авторы подключились к производству картины еще до того, как на должность режиссера утвердили Мэтта Шекмана («Ванда/Вижн»). Теперь Каплан и Спрингер будут работать в связке с постановщиком.

В послужном списке сценаристов пока не так много работ, но они написали грядущую комедию с Ребел Уилсон «Кей-поп: Заблудившиеся в Америке» и новый фильм от создателя «Зависнуть в Палм-Спрингс» Макса Барбакова под названием «Свадьба-катастрофа».

О сюжете предстоящего фильма пока сведений нет. Также пока неизвестен актерский состав. Ожидалось, что центральных звезд огласят на прошедшем сентябрьском мероприятии D23 Expo, однако этого так и не произошло.

Съемки «Фантастической четверки» начнутся не раньше следующего года. Этот фильм откроет шестую фазу киновселенной Marvel. Премьера состоится 8 ноября 2024 года.