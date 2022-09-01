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Киноафиша Новости Мигель Сапочник покидает пост шоураннера «Дома Дракона»

Мигель Сапочник покидает пост шоураннера «Дома Дракона»

1 сентября 2022 11:06
Мигель Сапочник покидает пост шоураннера «Дома Дракона»

Режиссер второго сезона уже найден.

Один из шоураннеров «Дома Дракона» Мигель Сапочник покидает сериал HBO в преддверии второго сезона. Шоу, являющееся приквелом «Игры престолов», было продлено на новый сезон незадолго после премьеры.

Сапочник по-прежнему будет исполнительным продюсером сериала, но его коллега Райан Кондал теперь станет единственным шоураннером. Кроме того, Сапочник заключил договор с HBO, согласно которому он будет первым выбором канала для разработки новых проектов.

Сапочник снял несколько известных эпизодов «Игры престолов», включая «Суровый дом» и «Битву бастардов». После он занялся разработкой «Дома Дракона». Его знакомый Алан Тейлор, который также поставил несколько эпизодов оригинального шоу, присоединился к «Дому Дракона» в качестве режиссера и исполнительного продюсера второго сезона.

Официальное заявление Сапочника гласит:

«Работать во вселенной «Игры престолов» в течение последних нескольких лет было честью и привилегией. Было здорово провести последние два года с потрясающим актерским составом и съемочной группой «Дома Дракона». Я так горжусь тем, чего мы достигли в первом сезоне, и очень рад восторженной реакции наших зрителей. Было невероятно сложно принять решение двигаться дальше, но я знаю, что это правильный выбор для меня в личном и профессиональном плане. Я делаю это со спокойным сердцем, зная, что Алан присоединится к сериалу. Я давно его знаю и уважаю, и я считаю, что этот драгоценный сериал не может быть в более надежных руках. Я так рад оставаться частью семьи HBO и «Дома Дракона», и, конечно же, я желаю Райану и его команде успехов и всего наилучшего во втором сезоне и дальше».

Третья серия «Дома Дракона» выйдет 5 сентября.

Фото: HBO
Юрий Липский
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