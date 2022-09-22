Дэйв Батиста призывает сделать правильный выбор в первом трейлере триллера «Стук в дверь»

Студия Universal Pictures презентовала дебютный трейлер загадочного мистического триллера М. Найта Шьямалана «Стук в дверь» (Knock at the Cabin).

В центре истории окажутся двое отцов и их дочка азиатского происхождения Вен, отправившиеся на отдых в лесную хижину, чтобы беззаботно провести отпуск. Их уединенный семейный праздник омрачает появление загадочной группы лиц с крайне недоброжелательными намерениями. Четверо незнакомцев берут в заложники ведущих героев и с сожалением предлагают сделать сложный выбор — нужно совершить великую жертву, иначе произойдет апокалипсис.

Возглавляет компанию незнакомцев загадочный персонаж Дэйва Батисты («Стражи Галактики»). В актерский состав также вошли Джонатан Грофф («Охотник за разумом»), Бен Элдридж («Пенниуорт»), Эбби Куинн («Маленькие женщины»), Никки Амука-Берд («Время»), юная дебютантка Кристен Цуй и звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт. В основу фильма лег роман Пола Тремблея «Хижина и конец света». Адаптацией вместе с Шьямаланом занимались сценаристы Майкл Шерман и Стив Десмонд.

Следующий фильм от создателя «Шестого чувства» и «Сплита» выйдет в мировой прокат 3 февраля 2023 года.