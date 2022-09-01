Что смотреть в кинотеатрах: 10 главных премьер сентября

Осень наконец-то несет с собой интересные фестивальные релизы: пронзительные драмы, самобытные хорроры и даже блокбастеры. Подробнее о ситуации в прокате читайте в нашем обзоре.

В прокате с 8 сентября

Кому понравится: тем, кто согласен, что джинн и филологиня – оригинальная пара для обсуждения важности рассказывания историй.

«Чего пожелаешь?» – спрашивает джинн в облике Идриса Эльбы, едва умещаясь в стенах стандартного гостиничного номера. Ответ на свой вопрос он получит не сразу, ведь из бутылки его выпустила ученая со скромным греческим именем Алетейя (Тильда Суинтон). Зная, чем заканчиваются сюжеты про исполнение желаний, она не спешит ничего загадывать, а скорее, настроена поговорить. И дух услужливо принимается рассказывать ей разные случаи из своей обширной практики. Новый фильм Джорджа Миллера гораздо спокойнее и говорливее «Безумных Максов», но путешествия в джинново прошлое все-таки дают повод для узнаваемого режиссерского куража.

Три тысячи лет желаний

В прокате с 1 сентября

Кому понравится: всем, кому интересно поразмышлять над тем, как технологии влияют на людей.

Самая волнующая премьера сентября. Во-первых, потому, что «Преступления будущего» – фильм подчеркнуто телесный. «Хирургия – новый секс», – этот тезис совместными усилиями в картине будут оправдывать Кристен Стюарт, Леа Сейду и Вигго Мортенсен (люди сами по себе довольно волнующие). Во-вторых, это первая после восьмилетнего перерыва картина Дэвида Кроненберга, мастера боди-хоррора. Сюжет про перфоманс-художника, который на публике выращивает в своем теле новые органы, режиссер написал еще в конце 90-х годов. Технологии, как известно, устаревают быстро, а вот сценарий Кроненберга в актуальности только приобрел.

Преступления будущего

В прокате с 15 сентября

Кому понравится: тем, кому интересно российское кино молодых авторов.

Кэт (дебютантка Анастасия Кувшинова) работает в эскорт-услугах. Родив ребенка от состоятельного клиента, она надеялась выбраться из этого бизнеса, однако все идет не по плану. Девушка вынуждена вернуться к прежней работе, несмотря на проснувшийся материнский инстинкт. Бойкий режиссер-вгиковец Борис Акопов обещает беспощадно показать срез московского общества глазами своей героини. Для него это вторая полнометражная работа. Дебютный «Бык » с Юрой Борисовым получил Гран-при на фестивале «Кинотавр» три года назад.

Кэт

В прокате с 29 сентября

Кому понравится: тем, кто легко может поверить, что российские дороги сближают людей, а также тем, кто искал, на какой фильм позвать родителей.

Драмеди Ивана Соснина о совместном путешествии отца и сына – зрительский хит фестиваля «Окно в Европу». Сын (Филипп Авдеев) соглашается отвезти отца-садовода (Евгений Сытый) в другой город, поскольку тот собрался на офлайн-свидание с милой женщиной из Интернета (камео Елены Яковлевой). По дороге они ссорятся, мирятся, берут с собой смешную попутчицу Машу, любуются отечественной природой и в конце концов лучше узнают друг друга. В несуществующем жанре душевного кино «Далекие близкие», судя по отзывам, выступают уверенно и настойчиво, так что самое большое разочарование, которое ждет поклонников этого жанра, – это то, что подарочный баклажан не доберется до Подмосковья.

Далекие близкие

В прокате с 8 сентября

Кому понравится: тем, кто настолько влюблен в Жюльет Бинош, что готов смотреть на нее в томительной драме.

В браке Сары и Жана ничто не предвещало беды. За десять лет они сумели сохранить трепет и нежность по отношению друг к другу. Но стоит в их жизни появиться бывшему возлюбленному Сары, как все начинает рушиться – и женщина ныряет в изматывающий любовный треугольник. Это третье сотрудничество Клер Дени с Жюльетт Бинош после «Впусти солнце» и «Высшего общества», принесшее ей, кстати, режиссерскую награду на Берлинском кинофестивале. В дуэте Бинош и Венсана Линдона («Титан») бесперебойно бежит ток, а Дени обрамляет его в прямолинейных крупных планах, от которых не оторваться.

С любовью и яростью

В прокате с 29 сентября

Кому понравится: поклонникам жанра хоррор.

Датский слоубернер с «Санденса» рассказывает про два семейства, которые познакомились в Италии и решили дружить. Одна семья принимает приглашение пожить в доме другой, но уик-энд оборачивается для гостей жутким опытом. В оригинале фильм, кстати, так и называется – «Гости». Западная пресса назвала картину садистски пугающей и некомфортной, а также отметила жесткий сатирический тон по отношению к европейскому среднему классу. Вполне можно ожидать в списках хорроров года наряду с «Уховерткой».

Не говори никому

В прокате с 22 сентября

Кому понравится: любителям авторского кино в его лучшем виде.

Режиссер скандальных «Входа в пустоту» и «Необратимости», которого еще не так давно часть прессы ненавидела, а другая, поменьше, превозносила, наконец получил безоговорочное одобрение. «Вихрь» рассказывает о пожилой паре, где и муж, и жена страдают от деменции. Впервые в кадре главную роль играет Дарио Ардженто, режиссер культовых Джалло, а его супругу – Франсуаза Лебрун, звезда не менее культового фильма 70-х «Мамочка и шлюха». Прошлогодний «Отец» Флориана Зеллера по-хорошему должен был выглядеть вот так.

Вихрь

В прокате с 1 сентября и с 29 сентября

Кому понравится: тем, кто соскучился по масштабным блокбастерам и готов открыть для себя азиатские прокатные хиты.

Сразу два крупных фильма из Китая добрались до российского проката. Первый, «Битва на озере», также широко известный как «Битва при Чосинском водохранилище», – самый дорогой фильм Китая на сегодня. Он же фильм военный и в высшей степени пропагандистский, который попробует оглушить снарядами спецэффектов и ура-патриотическим сюжетом. Вторая картина, «Ударная волна – 2», – боевик про полицейского сапера, которого в результате жесткой подставы записывают в террористы, так что он вынужден бегать по Гонконгу в поисках реальных преступников. В главной роли Энди Лау, знакомый широкому зрителю по «Дому летающих кинжалов», а киноманам – по «Диким дням» Вонга Кар-Вая.

Битва на озере

В прокате с 15 сентября

Кому понравится: тем, кто не боится перезапусков известных франшиз.

Новый «Джиперс Криперс» – ребут популярной серии фильмов режиссера Виктора Сальвы. После вновь всплывших обвинений в сексуальном насилии карьера постановщика рухнула, но фанаты (особенно первых двух картин) до сих пор помнят культовый образ Крипера, который просыпается каждую двадцать третью весну. По сюжету ребута, на фестиваль поклонников ужасов приезжают Чейз (Имран Адамс) и Лейн (Сидни Крэйвен). Последнюю начинают мучить предчувствия и видения, связанные с городской легендой о монстре Крипере, и очень скоро девушка понимает, что она и местные жители находятся в опасности. За перезапуск отвечает Тимо Вуоренсола – финский режиссер, известный безбашенной треш-фантастикой «Железное небо».

Джиперс Криперс: Возрожденный

В качестве бонуса еще несколько ре-релизов:

Для детей: «Рок Дог 2» с 8 сентября в кино.

Для фанатов Гослинга: «Место под соснами» с 1 сентября.

Для поклонников классики: целых четыре фильма великого Ингмара Бергмана: «Осенняя соната», «Шепоты и крики», «Молчание» и «Сквозь темное стекло » с 8 сентября.