Вальмон и Камилла плетут интриги в трейлере сериала «Опасные связи»

Кабельный канал Starz представил полноценный трейлер сериала «Опасные связи», многосерийного приквела сатирического романа Шодерло де Лакло. В представленном ролике, сопровожденном композицией Криса Айзека Wicked Game, обрисовывают сюжет сериала.

Литературный первоисточник повествует о любовниках маркизе Камилле де Мертей (Элис Энглерт) и виконте Паскале де Вальмоне (Николас Дентон). Благодаря своим уникальным навыкам манипулирования людьми и природному дару соблазнения, они добиваются своих целей. В сериале же будет показано начало их знакомства. Пара встречается накануне французской революции XVIII века и очень скоро между ними зарождается страстный союз. Чтобы выбраться из нищеты и как можно дальше убежать от своего неприятного прошлого, главные герои будут обольщать богатых и влиятельных парижских аристократов.

Шоураннером и исполнительным продюсером проекта выступает Харриет Уорнер («Расскажи мне свои секреты», «Алиенист»). В основной каст костюмированной мелодрамы также вошли Лесли Мэнвилл, Кэрис ван Хаутен, Майкл МакЭлхаттон, Козар Али, Люси Коху, Клэр Хиггинс, Палома Фэйт, Мария Фридман, Хаким Кае-Казим и Фисайо Акинаде.

«Опасные связи» стартуют в эфире Starz 9 ноября.