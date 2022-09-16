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Киноафиша Новости Бобби Каннавале, Роберт Де Ниро и Роуз Бирн сыграют в комедии «Неподобающее поведение»

Бобби Каннавале, Роберт Де Ниро и Роуз Бирн сыграют в комедии «Неподобающее поведение»

16 сентября 2022 11:04
Бобби Каннавале, Роберт Де Ниро и Роуз Бирн сыграют в комедии «Неподобающее поведение»

Фильм расскажет о путешествии отца и сына по красивейшим местам Америки.

Как передает Variety, Бобби Каннавале, Роберт Де Ниро и Роуз Бирн присоединились к актерскому касту будущей комедии о путешествиях «Неподобающее поведение» (Inappropriate Behavior).

Фильм посвящен Максу Бернале, некогда известному сценаристу вечерних комедийных шоу, которого сыграет Каннавале. Бернале мечтал стать стендап-комиком и даже бросил работу ради выступлений на сцене, но так и не добился успеха. Из-за краха карьеры он и его бывшая жена Дженна не могут решить, как им теперь обеспечить своего 11-летнего сына Эзру. Макс решает взять ребенка в большую дорожную одиссею по самым живописным местам страны.

В фильме также снимаются Вера Фармига, Рэйн Уилсон, Вупи Голдберг и дебютант Уильям Фицджеральд, который исполнит роль маленького Эзры. Режиссерское место досталось Тони Голдвину, а сценарий написал Тони Спиридакис. По словам представителей компании Closer Media, которая занимается продюсированием картины, они влюбились в эту историю еще на этапе задумки:

«Тони — сам прекрасный отец, и предложил нам сценарий, в котором подлинность, юмор и изящество переполняли каждую страницу. Увидев его текст и собрав нашу потрясающую команду, мы в Closer Media почувствовали себя невероятно везучими».

Хотя права на распространение фильма уже были проданы компании Mister Smith Entertainment, точная дата его премьеры пока неизвестна.

Фото: Getty Images
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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