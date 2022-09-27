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Киноафиша Новости По чем экзистенциальный ужас? Персонажи «Белого шума» получили индивидуальные постеры

По чем экзистенциальный ужас? Персонажи «Белого шума» получили индивидуальные постеры

27 сентября 2022 16:10
По чем экзистенциальный ужас? Персонажи «Белого шума» получили индивидуальные постеры

На плакатах отметили стоимость эмоций главных героев.

В преддверии 60-го Нью-Йоркского кинофестиваля, фильмом открытия которого станет картина Ноа Баумбака «Белый шум», стриминговый сервис Netflix опубликовал серию постеров с персонажами фильма. Плакаты с героями Адама Драйвера, Греты Гервиг и Дона Чидла оформлены в стиле рекламных афиш, на которых отмечены цены эмоций действующих лиц. У Драйвера — экзистенциальный ужас за $0,99, у Гервиг — приближающийся кошмар за $1,75, а у Чидла — чувство тревоги за $1,99.

По чем экзистенциальный ужас? Персонажи «Белого шума» получили индивидуальные постерыПо чем экзистенциальный ужас? Персонажи «Белого шума» получили индивидуальные постерыПо чем экзистенциальный ужас? Персонажи «Белого шума» получили индивидуальные постеры

«Белый шум» повествует об университетском преподавателе Джеке (Драйвер), который изучает Адольфа Гитлера. Вместе со своей шумной семьей он столкнется с воздушнотоксическим явлением, которое в виде смертоносного облака нависло над городком, где разворачивается действие.

В основу сюжета лег одноименный постмодернистский роман Дона ДеЛилло. Баумбак, в 2020 году получивший сразу две номинации на «Оскар» за «Историю о супружестве», лично написал сценарий. В остальной каст вошли Джоди Тернер-Смит, Рэффи Кэссиди, Алессандро Нивола, Ларс Айдингер, Андре Бенджамин и Логан Фрай.

Мировая премьера «Белого шума» с большим успехом прошла в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля. Критики картину приняли очень тепло. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг картины сейчас составляет 91% положительных отзывов. Релиз на Netflix состоится 30 декабря.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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