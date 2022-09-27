По чем экзистенциальный ужас? Персонажи «Белого шума» получили индивидуальные постеры

В преддверии 60-го Нью-Йоркского кинофестиваля, фильмом открытия которого станет картина Ноа Баумбака «Белый шум», стриминговый сервис Netflix опубликовал серию постеров с персонажами фильма. Плакаты с героями Адама Драйвера, Греты Гервиг и Дона Чидла оформлены в стиле рекламных афиш, на которых отмечены цены эмоций действующих лиц. У Драйвера — экзистенциальный ужас за $0,99, у Гервиг — приближающийся кошмар за $1,75, а у Чидла — чувство тревоги за $1,99.

«Белый шум» повествует об университетском преподавателе Джеке (Драйвер), который изучает Адольфа Гитлера. Вместе со своей шумной семьей он столкнется с воздушнотоксическим явлением, которое в виде смертоносного облака нависло над городком, где разворачивается действие.

В основу сюжета лег одноименный постмодернистский роман Дона ДеЛилло. Баумбак, в 2020 году получивший сразу две номинации на «Оскар» за «Историю о супружестве», лично написал сценарий. В остальной каст вошли Джоди Тернер-Смит, Рэффи Кэссиди, Алессандро Нивола, Ларс Айдингер, Андре Бенджамин и Логан Фрай.

Мировая премьера «Белого шума» с большим успехом прошла в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля. Критики картину приняли очень тепло. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг картины сейчас составляет 91% положительных отзывов. Релиз на Netflix состоится 30 декабря.