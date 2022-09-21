Ожерелье и запретные связи: 7 деталей из «Дом Дракона», о которых вы не знали

Сериал «Дом дракона» уже показал себя достойным и масштабным проектом не хуже всеми любимой «Игры престолов». Многие из поклонников за годы производства приквела уже могли забыть про обширную историю Вестероса, а некоторые детали в проекте и вовсе не объясняются. Специально для фанатов вселенной Джорджа Р. Р. Мартина мы собрали некоторые детали, которые помогут лучше понять суть происходящего в «Доме Дракона».

Упоминание Эйнара Таргариена

Эйнар Таргариен, которого в четвертом эпизоде упоминает король Визерис, является отцом Дейнис, которая спасла свой род от гибели. В сериале девушку практически не упоминают, но она стала одной из первых, кто открыл в себе способности к предсказанию будущего при помощи снов. За 12 лет до Рока она убедила своего отца переселиться на Драконий Камень, так как Эссос, где они до этого обитали, мог вскоре подвергнуться опасности. Катастрофу и гибель династии Дейнис увидела в пророческом сне. Позже она получила прозвище Сновидица и укрепила веру Таргариенов в то, что они могут таким образом предсказывать будущее.

Визерис Таргариен

Сир Кристон Коль

С первого эпизода можно заметить, что Рейнира испытывает чувства к сиру Кристону Колю, который позже становится членом Королевской гвардии. При этом во второй серии, в сцене, где принцесса выбирает наиболее подходящих рыцарей для защиты своего Дома, можно заметить, что все воины стоят с оруженосцами. Без помощника в ряду рыцарей оказывается только Кристон Коль, так как он происходит из младшего дома. Он стал рыцарем только благодаря своему таланту и заслугам в бою вместе с лордом Дондаррионом, однако еще не дослужился до того, чтобы иметь оруженосца. В мире Вестероса помощниками рыцарей становятся мальчики благородного происхождения, которые готовятся к вступлению в ряды воинов.

В четвертом эпизоде Рейнира заставляет рыцаря Кристона Коля посетить ее покои. При этом предполагается, что воины Королевской гвардии соблюдают целибат, то есть не могут иметь семьи и вступать в интимную связь. Находясь в форме — доспехах и белом плаще — Коль неохотно отвечает на поцелуй принцессы, но уже оказавшись без рыцарского одеяния, соответственно, сбросив с себя ответственность, он ложится с постель Рейниры.

Рейнира и Сир Кристон Коль

Секретные проходы в Красном замке

Деймона в сериале часто сравнивают с королем Мейегором по прозвищу Жестокий. Очередная отсылка к этому появляется в четвертом эпизоде, когда принц открывает потайную лестницу в покоях своей племянницы Рейниры. Известно, что Мейегор правил за 60 лет до прихода к власти Визериса. Его нахождение на троне заняло всего шесть лет, при этом он успел создать внутри Красного замка тайные лестницы, проходы и комнаты, а строителей, которые этим занимались, убил, чтобы только он и его приближенные знали о скрытых ходах.

Красный замок

Королева Алисента и ее покои в замке

В сериале не заостряют на этом внимание, но новая супруга Визериса, королева Алисента, живет в тех же покоях, в которых жила его умершая при родах предыдущая жена. Смерть королевы Эммы показали в первом эпизоде: между матерью и ребенком король выбрал наследника, который, к несчастью, тоже умер через несколько часов после рождения. Теперь в «проклятых» покоях живет Алисента, что намекает зрителям на то, что ее может постигнуть участь предыдущей королевы. Стоит отметить, что наследника Визериса Эйгона она родила без последствий в возрасте 16 лет.

Королева Алисента

Ожерелье Рейниры

В первом эпизоде дядя Рейниры Деймон подарил ей ожерелье, к которому повествование неоднократно возвращается на протяжении всего сериала. Украшение сделано из валирийской стали, которую ценят Таргариены, так как верят, что металл обладает драконьей магией. В обновленных начальных титрах можно увидеть, что Рейнира на карте отмечена круглым символом, который есть на ожерелье.

В четвертом эпизоде можно проследить эмоциональную связь племянницы с дядей Деймоном при помощи этого же украшения. В начале серии зрителям крупным планом показывают украшение на шее Рейниры, пока она слушает своих поклонников. Принцесса отрешена от мира и рефлексирует, на что указывает немного приглушенный звук.

Деймон и Рейнира

Возраст героев

В книгах Дж. Р. Р. Мартина героиням от 12 до 14 лет, но в сериале их возраст изменили. В начальных эпизодах «Дома Дракона» Алисенте и Рейнире по 14 лет, близнецам Лейне и Лейноре Веларионам — по 12 лет. На момент четвертого эпизода жене и наследнице короля по 18 лет, а самому Визерису — около 30-40 лет. Принц Деймон примерно на 10 лет младше своего брата. Сиру Кристену Колю слегка за 20 лет. Известно, что младших персонажей по мере взросления заменят другие актеры.

Королева Алисента и Рейнира

Лунный чай

В четвертом эпизоде Великий Мейстер приносит Рейнире напиток, но в сериале его не называют. Вероятно, это лунный чай, призванный прервать беременность на ранних сроках. В Вестеросе подобный напиток использовали в борделях. Мейстер отмечает, что лунный чай для принцессы попросил сделать ее отец, король Визерис, но зрителям не открывают правду по этому поводу. Предполагается, что «заказчицей» препарата для Рейниры стала супруга Визериса, королева Алисента, из-за страха, что дочь короля родит мальчика и окажется выше нее в линии престолонаследия.