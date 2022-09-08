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Киноафиша Новости Настя Ивлеева бежит от бандитов и становится послушницей в трейлере сериала «Монастырь»

Настя Ивлеева бежит от бандитов и становится послушницей в трейлере сериала «Монастырь»

8 сентября 2022 10:32
Настя Ивлеева бежит от бандитов и становится послушницей в трейлере сериала «Монастырь»

Это первая драматическая роль в карьере Ивлеевой.

В сети появился дебютный трейлер многосерийной драмы «Монастырь», главную роль в которой сыграла блогер и ведущая программы «Орел и решка» Настя Ивлеева. Драматический сериал выпустят эксклюзивно на «Кинопоиск HD», но конкретную дату пока не обозначили. При этом известно, что прежде шоу будет показано на первом фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет в Сочи с 18 по 23 сентября.

В центре сюжета окажется обаятельная прожигательница жизни по имени Мария, привыкшая существовать за чужой счет, но однажды из-за своего сложного характера главная героиня попадает в большие неприятности. На вечеринке в Эмиратах тусовщица выходит из-под контроля и злит очень плохих людей, а также оказывается на грани тюрьмы. В итоге девушке приходится бежать обратно в Россию, но даже в стенах родного дома она оказывается под ударом преследователей. Единственный более-менее безопасный вариант — укрыться в стенах монастыря.

Автором оригинальной идеи и шоураннером проекта выступает Александра Ремизова («Триггер»). Постановкой эпизодов занимался режиссер Александр Молочников («Безумие»). В остальной актерский состав вошли Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова, Джаник Файзиев, Светлана Иванова, Наталья Кудряшова, Денис Румянцев, Алена Малахова и Александра Бабаскина.

Фото: Кинопоиск
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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