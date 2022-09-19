В российский прокат вышла французская драма «Брат и сестра» с Марион Котийяр

15 сентября в российский прокат вышла драма «Брат и сестра» режиссера Арно Деплешена. Картина посвящена непростым семейным отношениям между братом и сестрой, а также их попыткам найти общий язык, несмотря на долгие годы взаимной ненависти. Главные роли сыграли в Марион Котийяр и Мелвиля Пупо.

Алис — успешная актриса и старшая дочь в семье. С самого детства родители уделяли ей все свое внимание, пока их младший сын Луи вынужден был жить в ее тени. Это продолжалось до тех пор, пока у юного Луи не обнаружился талант к поэзии. Алис начала завидовать Луи и возненавидела родного брата, после чего они перестали разговаривать. Спустя 20 лет их родители попадают в аварию. Теперь Алис и Луи должны каждый день видится в больнице, что заставляет их наконец пойти навстречу друг другу.

Новая картина стала для Деплешена далеко не первым фильмом на тему семьи и сложных отношений между родственниками: ранее он уже работал над такими проектами, как «Короли и королева», «Призраки Исмаэля» и «Внебрачные связи». Режиссер был семь раз номинирован на Золотую ветвь каннского кинофестиваля, в том числе за «Брата и сестру».

Сценарий картины Деплешен написал в соавторстве с Джули Пейр. Роли второго плана в фильме сыграли Голшифте Фарахани, Бенджамен Сиксу, Патрик Тимсит и многие другие.