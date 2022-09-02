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Киноафиша Новости Линдси Лохан снимтеся в ромкоме «Ирландское желание» от Netflix

Линдси Лохан снимтеся в ромкоме «Ирландское желание» от Netflix

2 сентября 2022 12:42
Линдси Лохан снимтеся в ромкоме «Ирландское желание» от Netflix

Бойся своих желаний.

Стрим-сервис Netflix раскрыл сюжет и название второго фильма в рамках своего контракта с Линдси Лохан. В четверг компания объявила, что актриса сыграет главную роль в романтической комедии «Ирландское желание» (Irish Wish).

Лохан исполнит роль Мэдди, подружки невесты на свадьбе в Ирландии между ее лучшей подругой и любовью всей ее жизни. Она загадывает желание, чтобы занять место невесты. Когда оно сбывается, Мэдди понимает, что это совсем не та жизнь, которую она себе представляла.

«Ирландское желание» станет второй романтической комедией Netflix с участием Лохан. Первая — «Влюбиться в Рождество», дебют которой запланирован на стриминговом сервисе 10 ноября. В этом праздничном фильме Лохан сыграет недавно помолвленную наследницу крупной гостиничной сети. Во время катания на лыжах девушка упала и очнулась с амнезией.

Линдси Лохан снимтеся в ромкоме «Ирландское желание» от Netflix

Режиссер «Влюбиться в Рождество» Джанин Дамиан выступит постановщицей и «Ирландского желания». Она же написала сценарий вместе с Кирстен Хансен, Роном Оливером и Майклом Дамианон.

Лохан стала звездой в конце 1990-х и 2000-х, будучи еще ребенком. В начале 2010-х она практически ушла из кино. Тогда же она часто стала оказываться в центре разных скандалов. Позже актриса переехала за границу, чтобы заниматься пляжной недвижимостью.

Во время новогоднего специального выпуска CNN в 2019 году Лохан появилась вместе с Андерсоном Купером и Энди Коэном и поделилась своим желанием «вернуть жизнь, ради которой она так усердно работала».

Фото: Legion-Media
Юрий Липский
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