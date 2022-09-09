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Киноафиша Новости Елизавета II в мировом кинематографе: 5 фильмов и сериалов, в которых воплотили образ королевы

Елизавета II в мировом кинематографе: 5 фильмов и сериалов, в которых воплотили образ королевы

9 сентября 2022 17:00
Елизавета II в мировом кинематографе: 5 фильмов и сериалов, в которых воплотили образ королевы

В память о символе Англии.

8 сентября не стало королевы Великобритании Елизаветы II, которая правила государством рекордный срок – 70 лет. Весь мир следил за становлением монаршей особы от робкой и застенчивой наследницы престола до знающей себе цену великой правительницы. За эти годы она показала себя талантливым политиком и мудрым монархом, а также сильной женщиной, показавшей всему миру, как подобает вести дела и не терять в себе истинную леди. Кинематографисты использовали образ Елизаветы II для воплощения в разных фильмах, сериалах и театральных постановках, причем как ее юную версию, так и более зрелую. В качестве дани уважения умершей королеве Великобритании вспомним, как ее экранизировали в разное время.

Черчилль идет на войну (фильм, 2004)

Актрисе Нив Кэмпбелл посчастливилось воплотить на экране образ молодой королевы. Чаще всего кинематографисты изображали монарха в драматических фильмах и сериалах, но здесь представлена пародия. Несмотря на комедийную составляющую проекта, образ Елизаветы II является воплощением элегантности, утонченности и женственности в исполнении Кэмпбелл.

Фильм рассказывает о съемках экранизации жизни британского «супермена» Уинстона Черчилля. На роль главного героя приглашается накачанный и мужественный актер, который внешне далек от реального образа премьер-министра.

Елизавета II в мировом кинематографе: 5 фильмов и сериалов, в которых воплотили образ королевы
Черчилль идет на войну

Королева (фильм, 2006)

Фильм «Королева» принес Хелен Миррен «Оскар» за лучшую женскую роль. Она представила зрителям свое видение королевы Елизаветы II как мудрой правительницы, женщины и матери. Бюджет ленты составил чуть больше 11 млн долларов, однако эта сумма несколько раз окупилась в прокате. Поклонники отмечают поразительное сходство королевы и Хелен Миррен в «Короне». К слову, актриса считает монарха воплощением благородства и выразила глубочайшие соболезнования королевской семье в связи с утратой.

Сюжет «Королевы» освещает события, последовавшие после смерти бывшей супруги принца Чарльза – принцессы Дианы. Королева Елизавета пытается найти компромисс между личной трагедией в семье и ее публичным выражением, а также сохранить честь и авторитет среди подданных.

Елизавета II в мировом кинематографе: 5 фильмов и сериалов, в которых воплотили образ королевы
Королева

Король говорит! (фильм, 2010)

Лента получила мировое признание и несколько статуэток «Оскар» в 2011 году: за лучшую мужскую роль (Колин Ферт), лучшего режиссера (Том Хупер), лучший сценарий и лучший фильм. В фильме «Король говорит!» также использовали образ Елизаветы II, однако еще в юном возрасте, задолго до того, как ей предстояло стать великой правительницей. Образ монарха в картине представила актриса Фрея Уилсон.

Фильм повествует об отце Елизаветы II, короле Георге VI, который нехотя берет на себя обязательства по управлению страной. Он чувствует себя неумелым монархом, заикается и нервничает. Чтобы преодолеть робость, он обращается к логопеду Лайонел Лог.

Елизавета II в мировом кинематографе: 5 фильмов и сериалов, в которых воплотили образ королевы
Король говорит!

Аудиенция (телешоу, 2012)

В этом шоу королеву вновь сыграла Хелен Миррен, при этом идея и посыл проекта кардинально поменялись. Если в «Королеве» актриса попыталась передать душевные порывы, переживания на фоне огромной ответственности, семейные проблемы, то здесь монаршая особа дает высказаться своим гостям – премьер-министрам Великобритании, которые приходят к ней на аудиенцию. Авторы представили королеву неизменным участником событий и главенствующей над остальными.

Шоу воссоздает возможные диалоги королевы с политиками, которые дают представление зрителям о том, как могли проходить эти встречи. Стоит отметить, что формат аудиенции с монархом – это закрытое мероприятие.

Елизавета II в мировом кинематографе: 5 фильмов и сериалов, в которых воплотили образ королевы
Аудиенция

Корона (сериал, с 2016)

Наиболее популярный сериал о королевской семье – это «Корона» от Netflix. Сценарист Питер Морган даже назвал проект «любовным письмом» Елизавете II. В разное время образ королевы в сериале воплотили несколько актрис: в 1-м и 2-м сезонах – Клер Фой, в 3-м и 4-м сезонах – Оливия Колман. В следующем, 5-м сезоне, королеву сыграет Имелда Стонтон.

На протяжение четырех сезонов «Корона» рассказывала о разных периодах правления в Великобритании: от смерти Георга VI и коронации 25-летней Елизаветы до любовной драмы и трагедии между принцем Чарльзом и принцессой Дианой. Пятый сезон, который стартует на Netflix в ноябре, прольет свет на события, произошедшие в королевской семье в период с 1991 по 1997 год.

Елизавета II в мировом кинематографе: 5 фильмов и сериалов, в которых воплотили образ королевы
Оливия Колман
Фото: Legion-Media
Алина Маркина
Алина Маркина
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