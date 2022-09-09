Елизавета II в мировом кинематографе: 5 фильмов и сериалов, в которых воплотили образ королевы

8 сентября не стало королевы Великобритании Елизаветы II, которая правила государством рекордный срок – 70 лет. Весь мир следил за становлением монаршей особы от робкой и застенчивой наследницы престола до знающей себе цену великой правительницы. За эти годы она показала себя талантливым политиком и мудрым монархом, а также сильной женщиной, показавшей всему миру, как подобает вести дела и не терять в себе истинную леди. Кинематографисты использовали образ Елизаветы II для воплощения в разных фильмах, сериалах и театральных постановках, причем как ее юную версию, так и более зрелую. В качестве дани уважения умершей королеве Великобритании вспомним, как ее экранизировали в разное время.

Черчилль идет на войну (фильм, 2004)

Актрисе Нив Кэмпбелл посчастливилось воплотить на экране образ молодой королевы. Чаще всего кинематографисты изображали монарха в драматических фильмах и сериалах, но здесь представлена пародия. Несмотря на комедийную составляющую проекта, образ Елизаветы II является воплощением элегантности, утонченности и женственности в исполнении Кэмпбелл.

Фильм рассказывает о съемках экранизации жизни британского «супермена» Уинстона Черчилля. На роль главного героя приглашается накачанный и мужественный актер, который внешне далек от реального образа премьер-министра.

Черчилль идет на войну

Фильм «Королева» принес Хелен Миррен «Оскар» за лучшую женскую роль. Она представила зрителям свое видение королевы Елизаветы II как мудрой правительницы, женщины и матери. Бюджет ленты составил чуть больше 11 млн долларов, однако эта сумма несколько раз окупилась в прокате. Поклонники отмечают поразительное сходство королевы и Хелен Миррен в «Короне». К слову, актриса считает монарха воплощением благородства и выразила глубочайшие соболезнования королевской семье в связи с утратой.

Сюжет «Королевы» освещает события, последовавшие после смерти бывшей супруги принца Чарльза – принцессы Дианы. Королева Елизавета пытается найти компромисс между личной трагедией в семье и ее публичным выражением, а также сохранить честь и авторитет среди подданных.

Королева

Лента получила мировое признание и несколько статуэток «Оскар» в 2011 году: за лучшую мужскую роль (Колин Ферт), лучшего режиссера (Том Хупер), лучший сценарий и лучший фильм. В фильме «Король говорит!» также использовали образ Елизаветы II, однако еще в юном возрасте, задолго до того, как ей предстояло стать великой правительницей. Образ монарха в картине представила актриса Фрея Уилсон.

Фильм повествует об отце Елизаветы II, короле Георге VI, который нехотя берет на себя обязательства по управлению страной. Он чувствует себя неумелым монархом, заикается и нервничает. Чтобы преодолеть робость, он обращается к логопеду Лайонел Лог.

Король говорит!

Аудиенция (телешоу, 2012)

В этом шоу королеву вновь сыграла Хелен Миррен, при этом идея и посыл проекта кардинально поменялись. Если в «Королеве» актриса попыталась передать душевные порывы, переживания на фоне огромной ответственности, семейные проблемы, то здесь монаршая особа дает высказаться своим гостям – премьер-министрам Великобритании, которые приходят к ней на аудиенцию. Авторы представили королеву неизменным участником событий и главенствующей над остальными.

Шоу воссоздает возможные диалоги королевы с политиками, которые дают представление зрителям о том, как могли проходить эти встречи. Стоит отметить, что формат аудиенции с монархом – это закрытое мероприятие.

Аудиенция

Корона (сериал, с 2016)

Наиболее популярный сериал о королевской семье – это «Корона» от Netflix. Сценарист Питер Морган даже назвал проект «любовным письмом» Елизавете II. В разное время образ королевы в сериале воплотили несколько актрис: в 1-м и 2-м сезонах – Клер Фой, в 3-м и 4-м сезонах – Оливия Колман. В следующем, 5-м сезоне, королеву сыграет Имелда Стонтон.

На протяжение четырех сезонов «Корона» рассказывала о разных периодах правления в Великобритании: от смерти Георга VI и коронации 25-летней Елизаветы до любовной драмы и трагедии между принцем Чарльзом и принцессой Дианой. Пятый сезон, который стартует на Netflix в ноябре, прольет свет на события, произошедшие в королевской семье в период с 1991 по 1997 год.