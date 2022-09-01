Павел Прилучный и его друзья собираются карать женщин в трейлере комедии «Любовники»

В сети появился трейлер отечественной комедии Елены Хазановой «Любовники», являющейся духовным продолжением другой ленты режиссера — «Любовницы» (2019). Главные роли в картине сыграли Павел Прилучный («Мажор»), Роман Курцын («Гуляй, Вася! Свидание на Бали») и Алексей Золотовицкий («Последний министр»).

В центре сюжета сиквела условной дилогии окажется троица парней, пострадавших от женщин — Саша (Прилучный), Леша (Курцын) и Паша (Золотовицкий). В попытке наладить личную жизнь, герои пересекаются на групповой терапии для мужчин, ставших жертвами женского абьюза, и эта судьбоносная встреча оборачивается дерзким планом. Друзья решают объединиться против женского пола, помогая друг другу и выводя недобросовестных любовниц на чистую воду. Проблема лишь в одном — они ничего не смыслят в отношениях и понятия не имеют, как помочь даже себе, не говоря уже о ближних, но особой роли для них это не играет.

В остальной актерский состав картины вошли Максим Виторган, Алена Бабенко, Любовь Толкалина, Елена Муравьева, Наталья Чистякова-Ионова, Дарья Румянцева, Игорь Яшанин, Алена Ицкова, Алена Коломина, Нино Нинидзе и Алина Ланина. Хазанова написала сценарий вместе с Артемом Виткиным («А зори здесь тихие…»).

Компания «Вольга» выпустит «Любовников» в кинотеатры 3 ноября.