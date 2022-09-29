Пропали с радаров: 6 красавчиков из американских молодежных комедий, которых вы больше никогда не видели

Популярность – явление временное, поэтому многие сегодняшние голливудские звезды завтра уже могут оказаться у обочины карьеры. Актеры-красавцы из многих американских молодежных комедий, которым пророчили головокружительную славу и признание, на себе испытали мимолетность момента в кинобизнесе. Рассказываем, кто из главных сердцеедов США пропал с радаров после одной-двух значимых ролей.

Скотт Мехловиц

Только ленивый не смотрел приключенческую комедию о группе выпускников под названием «Евротур». Исполнитель главной роли Скотт Мехловиц оказался ярким вдохновителем своего поколения, а также предметом обожания для многих девушек. К сожалению, для 41-летнего актера «Евротур» стал самым знаковым фильмом в карьере, а образ персонажа Скотта Томаса уже намертво закрепился за ним. Мехловиц продолжал сниматься до 2015 года и даже принял участие в качестве гостя в сериале «Доктор Хаус», но ни одна из этих ролей не принесла ему популярности.

Скотт Мехловиц в фильме «Евротур»

Фредди Принц – младший прославился благодаря роли в фильме «Это все она» 1999 года о невероятном преображении высокомерного красавчика в прекрасного принца. Его образ взяли на заметку миллионы девушек по всему миру, а многие и до сих пор тайно мечтают найти своего Зака и сделать из него галантного и внимательного ухажера. Актер даже удостоился места в топ-50 самых красивых людей мира, но его карьера после этого стала постепенно угасать. Фредди Принц – младший занялся озвучкой и продюсированием, а также стал уделять больше времени семье с Сарой Мишель Геллар, чем съемкам.

Фредди Принц – младший в фильме «Это все она»

Роберт Шварцман

Роберту Шварцману пророчили невероятное будущее в актерской профессии, так как он является выходцем из знаменитой династии Коппола. Среди близких родственников артиста есть двоюродный брат Николас Кейдж, дядя Фрэнсис Форд Коппола, сестра София Коппола. Несмотря на это, после роли Майка в фильме «Как стать принцессой» Шварцман не стал продолжать развиваться в этом направлении, а сконцентрировался на музыке. В 1999 году он создал группу Rooney, которая существует и по сей день.

Роберт Шварцман в фильме «Как стать принцессой»

О блондине из «Чумовой пятницы» Чаде Майкле Мюррее грезила каждая уважающая себя девушка в подростковом возрасте. Он также исполнил главную роль в фильме «История золушки» с Хилари Дафф и снялся в ряде проектов. Фильмография Мюррея насчитывает более 50 картин, но многие по-прежнему будут помнить его очаровательным подростком-романтиком из молодежных комедий.

Чад Майкл Мюррей в фильме «История золушки»

Стерлинг Найт

Стерлинг Найт запомнился зрителям красавчиком с канала Disney, так как большинство проектов, в которых он сыграл, были производства этой киностудии. По-настоящему известным он стал после роли Чеда в сериале «Дайте Санни шанс». После этого он сыграл в фильме «Звездная болезнь» и некоторых других, которые, к слову, не принесли ему большей популярности. Образ Чеда Найт впоследствии повторил на экране несколько раз, так как больше в его карьере не было запоминающихся персонажей.

Стерлинг Найт в фильме «Звездная болезнь»

Первую знаковую роль Джесси Меткалф получил в сериале «Отчаянные домохозяйки». Он сыграл любовника-подростка одной из главных героинь Джона Роуланда. Образ секси-садовника надолго закрепился за ним, однако позже он исполнил главную роль в молодежной комедии «Сдохни, Джон Такер!», которая принесла ему еще большую популярность. Меткалф продолжает сниматься в разных проектах, но прыгнуть выше Джона Роуланда ему пока не удалось.