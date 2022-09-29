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Киноафиша Новости «Черная Пантера: Ваканда навсегда» будет длиннее оригинального фильма почти на полчаса

«Черная Пантера: Ваканда навсегда» будет длиннее оригинального фильма почти на полчаса

29 сентября 2022 11:49
«Черная Пантера: Ваканда навсегда» будет длиннее оригинального фильма почти на полчаса

Сиквел станет вторым по продолжительности кинопроектом Marvel.

До премьеры «Черной Пантеры: Ваканда навсегда» осталось всего полтора месяца, поэтому в сети практически ежедневно появляются свежие подробности горячо ожидаемого сиквела. Благодаря информации, размещенной на сайте киносети AMC Theaters, прояснился хронометраж картины. Продолжительность фильма составит 2 часа 41 минуту. Это на 27 минут длиннее оригинала.

«Ваканда навсегда» станет одним из наиболее продолжительных кинопроектов MCU, уступая лишь «Мстителям: Финал» (181 минута). До этого статус самой длинной картины четвертой фазы Marvel принадлежал «Вечным» Хлои Чжао — фильм длится 156 минут.

Действие второй части «Черной Пантеры» развернется сразу после неожиданной смерти короля Т’Чаллы (Чедвик Боузман). Бесстрашный защитник Ваканды умирает, так что теперь технологически продвинутая африканская страна находится в уязвимом положении — родина вибраниума становится лакомым кусочком для недоброжелателей, жаждущих заполучить сверхпрочный металл. Ситуацию усугубляет противоборство с глубинным королем-мутантом Нэмором (Теноч Уэрта). Из-за решения Т’Чаллы открыть Ваканду миру под угрозой оказывается подводное королевство Талокан. Таким образом, между двумя страны начинается крупный конфликт. Разбираться со всеми проблемами предстоит сестре покойного правителя Шури (Летишиа Райт). Помогать ей в этом тяжелом деле будут верные друзья и молодая изобретательница-техногений Рири Уильямс (Доминик Торн).

В супергеройском блокбастере Райана Куглера также задействованы Анджела Бассетт, Уинстон Дьюк, Данай Гурира, Лупита Нионго, Мартин Фриман, Михаэла Коэл, Флоренс Касумба, Исаак Де Банколе, Мария Мерседес Корой и Ричард Шифф.

«Черная Пантера 2» выйдет в прокат 11 ноября.

Фото: Marvel Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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