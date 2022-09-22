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Киноафиша Новости Стартовали съемки исторической драмы «Бастард» во главе с Мадсом Миккельсеном

Стартовали съемки исторической драмы «Бастард» во главе с Мадсом Миккельсеном

22 сентября 2022 14:37
Стартовали съемки исторической драмы «Бастард» во главе с Мадсом Миккельсеном

Актер сыграет скандинавского колонизатора, который отправляется в дикую Ютландию.

Компания Zentropa Entertainments объявила о старте съемочного процесса нового совместного проекта Мадса Миккельсена и режиссера «Королевского романа» Николая Арселя — эпической исторической драмы «Бастард» (ранее фильм был известен как «Земля короля»). Съемки пройдут в Дании, Германии и Чехии. Премьера намечена на осень 2023 года.

Действие развернется в середине XVIII века. Отправной точкой сюжета станет сомнительный указ датского короля Фредерика V. Монарх поручает колонизировать дикие пустоши Ютландии в целях развития цивилизации и получения с этих земель новых налогов в дворцовую казну. Проблем лишь в одном — этому приказу мало кто хочет следовать. Дело в том, что данные места славятся суровым климатом и разбойниками с большой дороги. Главный герой — самоотверженный путешественник Людвиг Кален (Миккельсен). В 1755 году он отправляется осваивать опасные края в надежде реализовать свою мечту.

Стартовали съемки исторической драмы «Бастард» во главе с Мадсом Миккельсеном

В актерском составе «Бастарда» также задействованы Аманда Коллин, Симон Беннебьерг, Кристин Куят Торп, Густав Линд, Якоб Ульрик Ломанн, Мортен Хи Андерсен, Магнус Креппер и Феликс Крамер. Арсель написал сценарий вместе с Андерсом Томасом Йенсеном («Рыцари справедливости») по мотивам датского бестселлера Иды Йессен «Капитан и Энн Барбара».

Фото: Zentropa
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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