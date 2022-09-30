Что посмотреть на выходных: продолжение «Фокус-покуса», мультфильм Кида Кади и драма о Мэрилин Монро

На этой неделе на стримингах нас ожидает прилет ведьм Сандерсон, черная комедия про Петербург и история о любви, которая спасет весь мир.

28 сентября, Netflix

Кому смотреть: всем желающим разобраться в том, кем же приходится Норма Джин знаменитой Мэрилин Монро, ну и тем, кто ждет премьеру еще с Венеции.

Наконец, до широкого зрителя добралась драма Эндрю Доминика, ставшая настоящей сенсацией еще на этапе производства. Ана де Армас — исполнительница главной роли — воплощает почти фантасмагорический образ Нормы Джин. Женщина-загадка, манящая и всегда немного печальная, с неизменно красными губами, сияет на премьерах и встречается с красивыми мужчинами. Но в глубине души за фасадом легендарной блондинки прячется маленькая Норма, которая вечно ищет бросившего ее отца. Фильм снят по одноименному роману Джойс Кэрол Оутс — пусть и основанному на реальных фактах, но смело искажающему их во имя большего трагизма. Почти трехчасовая галлюцинация стала первым фильмом Netflix, который получил рейтинг NC-17. Тем не менее фильм не кажется излишне откровенным, а скандальные интимные подробности вынесены за скобки, оставаясь только в фантазии зрителей. И даже смуглая кожа и кубинский акцент не помешали Армас блистательно воплотить на экране культовый образ дивы, которая говорила: «Я никогда не загораю — мне нравится быть сплошной блондинкой». В картине также снялись Бобби Каннавале , Джулианна Николсон и Эдриан Броуди .

Блондинка

«Сисси»

29 сентября, Shudder

Кому смотреть: юзерам соцсетей и любителям фестивального кино с дальних континентов.

В период пандемии covid-19 в Австралии с одной стороны повысился спрос на интернет-коучей, настраивающих на правильную энергетическую волну, а с другой — развился кинематограф за счет быстро снятых ограничений и возможности делать новые проекты. И режиссеры Ханна Барлоу с Кейном Сенесом собирают все это воедино, чтобы рассказать историю об интернет-лжи и одиночестве в эпоху социальных сетей. Кровавый комедийный хоррор из Австралии повествует о девушке-инфлюенсере Сесилии ( Аиша Ди ), которая пропагандирует в соцсетях здоровый образ жизни и раздает пользователям некомпетентные советы. Но за фасадом ее идеальной жизни «в потоке» и «в ресурсе», существующей лишь в блогерском аккаунте, скрывается забрызганный кровью гротескный трэш и сатира. Фильм дебютировал на Сиднейском кинофестивале 2022 года. Критики оценили сочетание страшных смертей и блюра от фильтров — ужаса и юмора в картине предостаточно.

Сисси

29 сентября, Окко

Кому смотреть: всем, кто давно ждал детектив с Гошей Куценко под музыкальное сопровождение Татьяны Булановой.

Стриминговый сервис представляет черную комедию, которая посмеивается над штампом бандитского Петербурга. Поставил историю Сергей Сенцов — режиссер сериалов « Дылды » и « Физрук ». Москвич Вадик — молодой оперативник, который переводится в Питер, где живет его невеста. Напарником и наставником Вадика становится старший оперуполномоченный — чокнутый капитан-суицидник Гоша Колпаков в кризисе. Новоиспеченным коллегам придется найти общий язык, чтобы расследовать дело об исчезновении трупов молодых девушек из моргов. В проекте снялись Кузьма Сапрыкин , Гоша Куценко, Софья Лебедева и Павел Табаков . На стриминге выйдет 8 серий.

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30 сентября, Netflix

Кому смотреть: тем, кто верит в то, что любовь спасет мир.

На потоковой платформе выходит интригующая анимационная драма для взрослых от американского рэпера Скотта Мескади , более известного как Kid Cudi. Хип-хоп-исполнитель написал сценарий и спродюсировал фильм вместе с Иэном Эдельманом — коллегой по проекту «Как это делается в Америке». Kid Cudi также озвучил главного героя — обаятельного художника Джараби, который переезжает в квартиру мечты в Нью-Йорке и гуляет по городу в модных милитари-штанах и бордовой толстовке. А по соседству проживает симпатичная фотограф Медоу, любовь к которой может спасти его или загубить карьеру, — одно из двух. Другим персонажам подарили свои голоса Тимоти Шаламе , Ванесса Хадженс , Маколей Калкин и Джейден Смит . Помимо звезд, в касте появится старшая сестра Мескади — Майша, которая озвучила его экранную старшую сестру Элли. Kid Cudi рассказал, что сначала записал альбом «Entergalactic» — «набор песен о красоте освобождения благодаря любви» и поработал над раскадровкой повествования, а уже потом нанял сценаристов на проект. Летом рэпер выпустил два сингла с альбома, а целиком пластинка должна выйти вместе с мультфильмом.

Энтергалактик

30 сентября, Apple TV+

Кому смотреть: тем, кто верит в настоящую мужскую дружбу, когда ради братской кружки пива прибежишь к товарищу даже на войну.

На малых экранах выходит драма от режиссера оскароносной « Зеленой книги » Питера Фаррелли , на этот раз снявшего киноадаптацию одноименного романа Джоанны Моллой и Джона Донохью. В основе сюжета история реального солдата войны — 26-летнего ветерана морской пехоты США по имени Джон Донохью. В 1967 году в нью-йоркском баре, оплакивая родных, погибших во Вьетнаме, Донохью решил пробраться туда, передать привет боевым товарищам, поддержать их и разделить с ними кружку пива возле поля боя. Главные роли исполнили Зак Эфрон , Рассел Кроу и Билл Мюррей .

За пивом!

30 сентября, Disney+

Кому смотреть: фанатам первой части фэнтези и хэллоуинских страшилок.

Комедийный ужастик — это продолжение хита « Фокус-покус » (1993), действие которого происходит в наши дни. 29 лет спустя после событий предыдущего фильма три старшеклассницы встречаются с сестрами Сандерсон, которые вновь прилетают в современный Салем. К своим ролям вернулись ведьмочки Бетт Мидлер , Сара Джессика Паркер и Кэти Нэджими . Пополнили актерский состав Сэм Ричардсон и Тони Хейл . Режиссером проекта выступила Энн Флетчер , которая сняла « Шаг вперед » и « Предложение ».

Фокус-покус 2

2 октября, AMC

Кому смотреть: поклонникам вампирских саг.

Алан Тейлор оказался достаточно смелым, чтобы решиться снять новую сериальную адаптацию романа Энн Райс «Интервью с вампиром». Даже после культового фильма 1994 года с Томом Крузом , Брэдом Питтом и маленькой Кирстен Данст . В новой версии вампира Лестата играет Сэм Рид , Луи — Джейкоб Андерсон из « Игры престолов », Эрик Богосян исполняет роль журналиста Дэниела Моллоя, а Бэйли Басс — актриса из сиквела « Аватара » — станет на экране Клаудией. Судя по всему, помимо 8 эпизодов, которые выходят на AMC, у канала большие планы насчет вампирской и ведьминской тематики. Компания приобрела права на 18 книг Райс, и ожидаются релизы по 1-2 фильма и сериала в год. Так что недостатка в сверхъестественных существах в кино точно не будет.