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Киноафиша Новости Тест: какое животное из диснеевских мультфильмов могло бы стать твоим лучшим другом?

Тест: какое животное из диснеевских мультфильмов могло бы стать твоим лучшим другом?

27 сентября 2022 17:00
Тест: какое животное из диснеевских мультфильмов могло бы стать твоим лучшим другом?

У каждого героя непременно есть верный друг, который помогает ему во всех приключениях. 

В мультфильмах Disney животные – это полноценные персонажи, которые обладают собственными характерами, разумом, а зачастую даже умеют говорить. А еще это верные друзья, без которых главные герои не могут ступить и шагу. Аладдин никогда не завладел бы лампой без помощи Абу, а Рапунцель не выбралась бы из башни без своего хамелеона Паскаля. Кому не хочется иметь такого волшебного компаньона? Пройди тест и узнай, с кем из диснеевских животных мог бы подружиться ты.

Юлия Курмилева
Юлия Курмилева
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