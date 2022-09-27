Тест: какое животное из диснеевских мультфильмов могло бы стать твоим лучшим другом?

В мультфильмах Disney животные – это полноценные персонажи, которые обладают собственными характерами, разумом, а зачастую даже умеют говорить. А еще это верные друзья, без которых главные герои не могут ступить и шагу. Аладдин никогда не завладел бы лампой без помощи Абу, а Рапунцель не выбралась бы из башни без своего хамелеона Паскаля. Кому не хочется иметь такого волшебного компаньона? Пройди тест и узнай, с кем из диснеевских животных мог бы подружиться ты.