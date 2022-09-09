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Киноафиша Новости Лука Гуаданьино по-прежнему рассчитывает снять сиквел «Назови меня своим именем»

Лука Гуаданьино по-прежнему рассчитывает снять сиквел «Назови меня своим именем»

9 сентября 2022 16:00
Лука Гуаданьино по-прежнему рассчитывает снять сиквел «Назови меня своим именем»

Режиссер рассказал, о чем он хочет сделать вторую часть.

Разговоры о потенциальном сиквеле «Назови меня своим именем» появились практически сразу после триумфа оригинальной ленты, получившей четыре номинации на«Оскар», одна из которых обернулась позолоченной статуэткой за «Лучший адаптированный сценарий». Предполагалось, что во втором фильме вместе с Тимоти Шаламе и Арми Хаммером вернутся все основные действующие лица первой части, однако разгоревшаяся пандемия сильно затормозила процесс, а последовавший за ней сексуальный скандал уже «отмененного» Хаммера только усугубил ситуацию и заставил многих сомневаться в актуальности проекта.

Несмотря на все сложности, сиквел по-прежнему на повестке дня. Об этом заявил режиссер Лука Гуаданьино в интервью IndieWire, приуроченном к мировой премьере его мелодрамы о юных каннибалах «Целиком и полностью». Во время беседы с изданием в рамках смотра в Теллурайде кинематографист не стал делиться подробностями о предполагаемом фильме и не затрагивал деликатную тему с Хаммером. В то же время Гуаданьино признал, что продолжение «Назови меня своим именем» по-прежнему в планах, а также гарантировал участие Шаламе:

«Сиквел — это слишком американское понятие. По мне, это больше похоже на «хроники Элио», то есть хроника того, как этот молодой человек стал мужчиной. Именно об этом я бы хотел снять кино».

Осенью 2019 года автор литературного первоисточника Андре Асиман опубликовал книжный сиквел под названием «Найди меня», но будет ли роман использован Гуаданьино, пока неизвестно.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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