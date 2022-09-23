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Киноафиша Новости Лина Хиди и Ник Фрост сыграют супругов в комедийном триллере «Свальта»

Лина Хиди и Ник Фрост сыграют супругов в комедийном триллере «Свальта»

23 сентября 2022 12:45
Лина Хиди и Ник Фрост сыграют супругов в комедийном триллере «Свальта»

Главным героям придется противостоять маньяку на острове.

Лина Хиди («Игра престолов») и Ник Фрост («Зомби по имени Шон»), ранее снимавшиеся вместе в фильме «Борьба с моей семьей», вновь снимутся в одном проекте. По сведениям Collider, артисты исполнят ведущие роли в комедийном триллере «Свальта» (Svalta).

В центре сюжета окажется семья, которая отправляется для отдыха на отдаленный шведский остров. На курорте герои выясняют, что там орудует настоящий серийный убийца, но местные жители очень враждебно настроены и не хотят помогать гостям. Чтобы выжить и выпутаться из положения, персонажам придется сплоченно действовать самостоятельно.

Постановкой фильма займутся Стеффен Харс и Флип Ван Дер Куил, снявшие ленты «Рон Госсенс, низкобюджетный каскадер» и «Новые парни турбо». В дополнение к главной роли Фрост написал сценарий и выступает исполнительным продюсером. Ниже приведена его цитата:

«Возьмите добрую английскую семью и отправьте их в отпуск на крошечный остров, полный маньяков. Вот так просто. После работы с Линой над фильмом «Борьба с моей семьей» я не мог представить кого-то другого в роли Сьюзен. И я был в полном восторге, когда узнал, что она не только прочитала сценарий, но он ей еще и очень понравился. Она согласилась снова сказать «Да» и стать моей экранной супругой».

Съемки начнутся в следующем году в Финляндии.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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