Интенсивная борьба за Железный трон: вышел трейлер четвертой серии «Дома Дракона»

События «Дома Дракона» постепенно набирают обороты. Вслед за премьерой третьего эпизода кабельный канал HBO презентовал трейлер четвертой серии. В ролике ощущается усиливающийся накал страстей внутри семейства драконьих всадников. Предполагается, что в предстоящей серии произойдет очередной временной скачок. Зрителей ждет возвращение Дэймона (Мэтт Смит) во дворец короля Визериса (Пэдди Консидайн) после его громкого триумфа в битве на Ступенях.

Четвертый эпизод приквела «Игры престолов» получил название «Король Узкого моря» (King of the Narrow Sea) — именно таким титулом Дэймона наделили за его военные заслуги, в частности, за победу над Кормильцем Крабов (Джейк и Рори Херд). Действующий правитель все еще стоит перед сложной дилеммой касательно выбора наследника Железного трона, и появление брата только обостряет ситуацию, усугубляя семейные трения. Кроме того, злые языки начинают распускать едкие сплетни о дочери Визериса Рейнире (Милли Олкок). Параллельно будет развиваться сюжетная линия Алисенты Хайтауэр (Эмили Кэри) и ее трехлетнего сына Эйгона II.

Напомним, действие «Дома Дракона», основанного на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», разворачивается почти за две сотни лет до событий «Игры престолов». Премьера четвертой серии приквела состоится 11 сентября.