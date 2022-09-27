Оскал зла сеет ужас и смерть в трейлере хоррора «Улыбка»

Студия Paramount Pictures выпустила финальный трейлер фильма ужасов «Улыбка».

Этот ролик оказался немного короче предыдущих трейлеров картины. Он начинается с того, что главная героиня в лице доктора Роуз Коттер посещает заключенного в тюрьме. Она спрашивает мужчину: «Почему все остальные, кто это видел — мертвы, а ты жив?». Затем она рассказывает заключенному, что тоже видела «это», и мужчина впадает в истерику.

Согласно опубликованному ранее описанию фильма, «Улыбка» посвящена молодой доктору Коттер, за которой начало охотится неизвестное зло, проявляющее себя только через жуткую улыбку на лице окружающих.

Главные роли в картине исполнили ﻿Сози Бэйкон («Мейр из Исттауна»), Джесси Ашер («Пацаны»), Кайл Галлнер («Рыжий») и Кэйтлин Стэйси («Полюби меня»). «Улыбка» — режиссерский дебют Паркера Финна. За основу для фильма Финн взял собственную короткометражку 2020 года «Лара не спала».

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes «Улыбка» имеет «свежий» рейтинг 79% на основе 14 отзывов.

В мировой прокат фильм выйдет уже на этой неделе, 30 сентября.