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Киноафиша Новости Оскал зла сеет ужас и смерть в трейлере хоррора «Улыбка»

Оскал зла сеет ужас и смерть в трейлере хоррора «Улыбка»

27 сентября 2022 12:48
Оскал зла сеет ужас и смерть в трейлере хоррора «Улыбка»

Предпосылка фильма напоминает культовый «Звонок» и «Оно» (It Follows).

Студия Paramount Pictures выпустила финальный трейлер фильма ужасов «Улыбка».

Этот ролик оказался немного короче предыдущих трейлеров картины. Он начинается с того, что главная героиня в лице доктора Роуз Коттер посещает заключенного в тюрьме. Она спрашивает мужчину: «Почему все остальные, кто это видел — мертвы, а ты жив?». Затем она рассказывает заключенному, что тоже видела «это», и мужчина впадает в истерику.

Согласно опубликованному ранее описанию фильма, «Улыбка» посвящена молодой доктору Коттер, за которой начало охотится неизвестное зло, проявляющее себя только через жуткую улыбку на лице окружающих.

Главные роли в картине исполнили ﻿Сози Бэйкон («Мейр из Исттауна»), Джесси Ашер («Пацаны»), Кайл Галлнер («Рыжий») и Кэйтлин Стэйси («Полюби меня»). «Улыбка» — режиссерский дебют Паркера Финна. За основу для фильма Финн взял собственную короткометражку 2020 года «Лара не спала».

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes «Улыбка» имеет «свежий» рейтинг 79% на основе 14 отзывов.

В мировой прокат фильм выйдет уже на этой неделе, 30 сентября.

Фото: Paramount Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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