Вышел первый трейлер сериала Райана Мерфи «Монстр» о серийном убийце Джеффри Дамере

Проект с Эваном Питерсом в главной роли также получил дату премьеры на Netflix.

Стриминговый сервис Netflix представил полноценный трейлер мини-сериала «Монстр: История Джеффри Дамера», в котором образ одноименного серийного убийцы воплотил Эван Питерс («Ванда/Вижн»). Вместе с этим прояснилась и официальная дата премьеры — все десять серий выйдут на стриминге на следующей неделе, 21 сентября.

Предстоящее шоу будет представлять собой изобличительную историю зверских преступлений, совершенных маньяком за период с 1978 по 1991 годы. Из-за систематической некомпетентности полиции Висконсина за это время Дамер жестоко расправился с семнадцатью мужчинами — мертвые тела он насиловал, а потом употреблял некоторые органы в пищу.

В остальной актерский состав вошли Ричард Дженкинс, Ниси Нэш, Карен Малина Уайт, Фет Махатонгди, Шон Браун, Пенелопа Энн Миллер, Колин Форд, Джош Браатен, Джексон Херст и Джордан Уолл.

Сценаристами и исполнительными продюсерами шоу выступают Райан Мерфи («Американская история преступлений») и его давний творческий соратник Иэн Бреннан («Рэтчед»). Они написали первые четыре эпизода, а над остальными сериями работали Райлли Смит («Холстон»), Дэвид Л. МакМиллан («Декстер: Новая кровь»), Тодд Кубрак («Поза») и Джанет Мокк («Голливуд»), которая также выступает режиссером. Вместе с Мокк в команду постановщиков вошли Пэрис Барклай («Манхэттен») и Карл Франклин («Имя мне Ночь»).