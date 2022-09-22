«Чайки» с Равшаной Курковой: о чем сериал и где проходили съемки

19 сентября на телеканале «Россия 1» состоялась премьера первой серии спортивной мелодрамы «Чайки» о борьбе провинциальной женской команды по волейболу за звание чемпионок России.

По сюжету, бывший олимпийский чемпион Максим Тополь, человек с очень резким, сложным, неуступчивым и порой даже жестоким характером, вынужден стать тренером женской волейбольной команды «Чайка» из Калининграда. Ранее «Чайка» уже проиграла важный матч, из-за чего не смогла выйти в соревнование за звание чемпионок России. Именно Тополю теперь предстоит полностью реформировать команду, набрать в нее новых игроков и разрешить все разногласия между его подопечными. Эту задачу будет непросто выполнить: каждая из участниц обладает не только железной волей к победе, но и большими проблемами в личной жизни. Даже капитан команды Катя переживает серьезную семейную драму и никак не может сосредоточиться на игре. Но ничто из этого не может остановить Тополя, ведь у тренера есть заветная мечта — занять первое место в Суперлиге.

Режиссером проекта выступил Антон Сиверс, автор фильмов «Аманат», «Качели» и «Дело на обочине». Съемки «Чаек» проходили с начала лета до конца осени 2021 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и, конечно же, в Калининграде и на Куршской косе. Также некоторые сцены были отсняты в Москве.

Главные роли в сериале исполнили Михаил Пореченков, Александра Богданова, Равшана Куркова и Юлия Мельникова.

На данный момент зрителям доступны уже первые три серии «Чаек» из запланированных шестнадцати. Следующая четвертая серия выйдет сегодня, 22 сентября в 21:20 на телеканале «Россия 1».