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Стало известно, кто сыграет принца Уильяма и Кейт Миддлтон в шестом сезоне «Короны»

3 сентября 2022 19:40
Стало известно, кто сыграет принца Уильяма и Кейт Миддлтон в шестом сезоне «Короны»

Старшего сына Дианы воплотят сразу два актера.

Создатели «Короны» определились с актерами, которые сыграют принца Уильяма и Кейт Миддлтон в шестом сезоне сверхпопулярной исторической драмы Netflix. По сведениям Variety, образ старшего сына уэльского монарха и принцессы Дианы в разные временные периоды воплотят два театральных актера — 16-летний Руфус Кампа и 21-летний Эд МакВей. Роль его супруги досталась начинающей исполнительнице Мег Беллами.

Стало известно, кто сыграет принца Уильяма и Кейт Миддлтон в шестом сезоне «Короны»Стало известно, кто сыграет принца Уильяма и Кейт Миддлтон в шестом сезоне «Короны»

В стартующей в ноябре этого года пятом сезоне «Короны», где в образе Дианы Спенсер предстанет Элизабет Дебики, будет отображен печально известный момент, когда народная любимица погибла в автокатастрофе в Париже. Действие заключительного отрезка шоу развернется в самом конце 1990-х и в начале нулевых годов, то есть спустя несколько лет после трагической смерти принцессы. В этом время королевская семья переживала особенно бурный и насыщенный на разнообразные скандалы период.

Стало известно, кто сыграет принца Уильяма и Кейт Миддлтон в шестом сезоне «Короны»

В пятом сезоне произошло традиционное обновление актерского состава. Помимо Дебики, в команду вошли Имелда Стонтон (Елизавета II), Джонни Ли Миллер (премьер-министр Джон Мейджор), Лесли Мэнвилл (принцесса Маргарет), Оливия Уильямс (Камилла Паркер-Боулз), Джонатан Прайс (герцог Филипп), Салим Дау (Мохаммед аль-Файед), Халид Абдалла (Доди аль-Файед), Филиппин Леруа-Болье (Моник Ритц), Доминик Уэст (принц Чарльз), Сенан Уэст (принц Уильям), а также Тедди Хоули и Уилл Пауэлл, сыгравшие принца Гарри в детстве.

Съемки шестого сезона начнется осенью этого года.

Фото: Variety
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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