Элизабет Дебики: лучшие роли в карьере актрисы, которая воплотит Диану в новом сезоне «Короны»

Уже этой осенью на сервисе Netflix состоится премьера пятого сезона «Короны», в котором образ принцессы Дианы воплотила Элизабет Дебики. В этой связи вспоминаем лучшие роли в карьере актрисы.

«Довод» (2020)

Масштабный технотриллер режиссера Кристофера Нолана о противостоянии спецагентов с русским олигархом, угрожающим человечеству. В своем противоборстве стороны используют инверсию — инновационную технологию будущего, поворачивающую время вспять. Дебики сыграла центральную женскую роль, подневольную жену влиятельного торговца оружием.

«Вита и Вирджиния» (2018)

Действие разворачивается в эпоху разлагающейся морали и джаза. В центре истории — взаимоотношения светской львицы Виты Сэквилл-Уэст (Джемма Артертон) и поэтессы Вирджинии Вульф (Дебики). Их дружеская симпатия перерастает в бурный роман, потрясающий все высшее общество.

«Стражи Галактики. Часть 2» (2017)

Предложение супергеройского блокбастера студии Marvel о команде защитников вселенной. Дебики воплотила золотокожую высшую жрицу расы суверенов Аишу, вступившую в конфликт с ведущими героями. Предполагается, что в выходящем следующей весной триквеле Дебики вернется к этой роли.

«Агенты А.Н.К.Л.» (2015)

Шпионская экшен-комедия режиссера Гая Ричи о вынужденном партнерстве агента ЦРУ Наполеона Соло (Генри Кавилл) и оперативника КГБ Ильи Курякина (Арми Хаммер). Вместе с обворожительной Габи (Алисия Викандер) героям предстоит остановить международную преступную организацию, обладающую ядерной бомбой. Дебики сыграла главную злодейку.

«Ночной администратор» (2015)

Шестисерийная экранизация шпионского романа Джона ле Карре. В центре сюжета — ночной администратор европейского отеля, которого вербуют спецслужбы. Его задача — проникнуть в международную сеть торговца оружием. Вместе с Дебики в фильме сыграли Томо Хиддлстон, Хью Лори и Оливия Колман.

В числе других примечательных проектов звезды — «Великий Гэтсби», «Эверест», «Макбет», «Валериан и город тысячи планет», «Рассказ», «Парадокс Кловерфилда», «Вдовы» и мини-сериал «Случай в Кеттеринге».