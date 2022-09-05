Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятая" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости За первый день в эфире дебютные серии «Колец власти» привлекли 25 млн зрителей

За первый день в эфире дебютные серии «Колец власти» привлекли 25 млн зрителей

5 сентября 2022 13:52
За первый день в эфире дебютные серии «Колец власти» привлекли 25 млн зрителей

По этому показателю приквел «Властелина колец» более чем в два раза превзошел «Дом Дракона».

На прошлой неделе на потоковом сервисе Amazon Prime Video состоялась двухсерийная премьера горячо ожидаемого сериала «Властелин колец: Кольца власти» и без грандиозных цифр не обошлось. Стриминг обычно не делится внутренней информацией о просмотрах, но в данном случае с гордостью сделал исключение. Согласно представленном отчету, в первые сутки высокобюджетное фэнтези по вселенной Джона Толкина приковало к малым экранам свыше 25 миллионов зрителей в 240 странах мира, что является абсолютным рекордом цифровой платформы за всю пятнадцатилетнюю историю ее существования. И это лишь стартовый результат.

Бюджет многосерийного приквела составил $465 миллионов, что делает его самым дорогостоящим сериалом из когда-либо созданных. Несмотря на очень теплый прием профессиональных критиков, пользовательский рейтинг эпического шоу на киносайтах оказался неимоверно низким (западные СМИ связывают занижение оценок с атакой сетевых троллей недовольных расовым разнообразием в актерском составе). Из-за этого на платформе временно даже отключили возможность выставления оценок. Если брать в расчет упомянутые факторы, действия Amazon по обнародованию данных более чем объяснимы, однако исходя из того, что медиагигант скрывает показатели остальных своих успешных проектов, сделать сравнения по просмотрам, к сожалению, не получится, а проводить параллели с конкурирующим «Домом Дракона» немного некорректно, учитывая гораздо меньшую аудиторию HBO, но для справки — за первый вечер дебютную серию предыстории «Игры престолов» посмотрели примерно 10 миллионов человек.

Третий эпизод «Колец власти» выйдет 9 сентября.

Фото: Amazon Prime Video
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
Знают толк в хороших вечеринках: 9 голливудских звезд, которые занялись производством алкогольных напитков Знают толк в хороших вечеринках: 9 голливудских звезд, которые занялись производством алкогольных напитков Читать далее 6 сентября 2022
Прокатимся с ветерком: Киноафиша приглашает на показ французской комедии «Поехали!» Прокатимся с ветерком: Киноафиша приглашает на показ французской комедии «Поехали!» Читать далее 6 сентября 2022
Тест: а ты заметил эти 10 важных отсылок в сериалах Marvel? Тест: а ты заметил эти 10 важных отсылок в сериалах Marvel? Читать далее 3 сентября 2022
15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022 15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022 Читать далее 4 сентября 2022
Лучше чем оригинал: 10 кинопародий, которые стали культовыми Лучше чем оригинал: 10 кинопародий, которые стали культовыми Читать далее 3 сентября 2022
Богатые тоже платят: 6 голливудских знаменитостей, которые купили дом в ипотеку Богатые тоже платят: 6 голливудских знаменитостей, которые купили дом в ипотеку Читать далее 2 сентября 2022
В жизни еще интереснее: 5 реальных голливудских романов, которые срочно нужно экранизировать В жизни еще интереснее: 5 реальных голливудских романов, которые срочно нужно экранизировать Читать далее 6 сентября 2022
Зрители их пристыдили: 5 слишком откровенных ролей русских актрис, которые испортили им жизнь Зрители их пристыдили: 5 слишком откровенных ролей русских актрис, которые испортили им жизнь Читать далее 4 сентября 2022
Оно придет за тобой: 5 фильмов ужасов о древних проклятиях Оно придет за тобой: 5 фильмов ужасов о древних проклятиях Читать далее 5 сентября 2022
В поисках здравого смысла: 6 нелогичных моментов в MCU, которые разбили сердце фанатам В поисках здравого смысла: 6 нелогичных моментов в MCU, которые разбили сердце фанатам Читать далее 5 сентября 2022
Related video