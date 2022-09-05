За первый день в эфире дебютные серии «Колец власти» привлекли 25 млн зрителей

На прошлой неделе на потоковом сервисе Amazon Prime Video состоялась двухсерийная премьера горячо ожидаемого сериала «Властелин колец: Кольца власти» и без грандиозных цифр не обошлось. Стриминг обычно не делится внутренней информацией о просмотрах, но в данном случае с гордостью сделал исключение. Согласно представленном отчету, в первые сутки высокобюджетное фэнтези по вселенной Джона Толкина приковало к малым экранам свыше 25 миллионов зрителей в 240 странах мира, что является абсолютным рекордом цифровой платформы за всю пятнадцатилетнюю историю ее существования. И это лишь стартовый результат.

Бюджет многосерийного приквела составил $465 миллионов, что делает его самым дорогостоящим сериалом из когда-либо созданных. Несмотря на очень теплый прием профессиональных критиков, пользовательский рейтинг эпического шоу на киносайтах оказался неимоверно низким (западные СМИ связывают занижение оценок с атакой сетевых троллей недовольных расовым разнообразием в актерском составе). Из-за этого на платформе временно даже отключили возможность выставления оценок. Если брать в расчет упомянутые факторы, действия Amazon по обнародованию данных более чем объяснимы, однако исходя из того, что медиагигант скрывает показатели остальных своих успешных проектов, сделать сравнения по просмотрам, к сожалению, не получится, а проводить параллели с конкурирующим «Домом Дракона» немного некорректно, учитывая гораздо меньшую аудиторию HBO, но для справки — за первый вечер дебютную серию предыстории «Игры престолов» посмотрели примерно 10 миллионов человек.

Третий эпизод «Колец власти» выйдет 9 сентября.