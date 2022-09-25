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Киноафиша Новости Netflix показал подборки неудачных дублей со съемок «Очень странных дел» и «Академии «Амбрелла»

Netflix показал подборки неудачных дублей со съемок «Очень странных дел» и «Академии «Амбрелла»

25 сентября 2022 13:01
Netflix показал подборки неудачных дублей со съемок «Очень странных дел» и «Академии «Амбрелла»

В роликах актеры популярных сериалов смеются, танцуют и постоянно забывают свои реплики.

На своем вчерашнем онлайн-фестивале TUDUM потоковый сервис Netflix поделился подборкой неудачных дублей со съемок четвертого сезона «Очень странных дел» и третьего сезона «Академии «Амбрелла».

Несмотря на более мрачную атмосферу последних серий «Очень странных дел», съемочная команда нашла много хороших поводов для смеха во время съемок. Например, в ролике показано, как исполнитель роли Векны Джейми Кэмпбелл Бауэр будучи в гриме рассмеялся в сцене своего первого ритуального убийства, Дэвид Харбор и Вайнона Райдер подмигивали в камеру во время их экранного поцелуя, Джозеф Куинн постоянно спотыкается о лианы в Изнанке, а Майя Хоук и Джо Кири без конца болтали даже после команды «стоп». Видео действительно дает понять, насколько теплая атмосфера царила на площадке сериала.

То же самое можно сказать и про «Академию «Амбрелла». Несмотря на некоторые мрачные моменты, это достаточно беззаботное шоу о дружной семейке супергероев, так что у актеров тоже сформировались теплые семейные отношения. В ролике они делают ошибки, забывают реплики или смеются в прямо в камеру. И каждый раз, когда это происходит, вся команда смеется над ситуацией и друг над другом. Например, мы видим, как Дэвид Кастанеда, исполнитель роли Диего, застревает в своем купальном костюме, беговая дорожка, которую использует Том Хоппер, сыгравший Лютера, ломается и отказывается замедляться, а волосы Генезис Родригес прилипают к ее лицу между кадрами.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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