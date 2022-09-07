Юэль Киннаман и Николас Кейдж сыграют в психологическом триллере «Сочувствие дьяволу»

Фильм о неудачливом водителе и очень неприятном пассажире.

Николас Кейдж, чья карьера сейчас переживает новый взлет, и звезда «Отряда самоубийц: Миссия навылет» Юэль Киннаман возглавили актерский состав крайне многообещающего проекта. Согласно эксклюзиву портала Variety, исполнители сыграют ведущие роли в брутальном психологическом триллере «Сочувствие дьяволу» (Sympathy for the Devil). Производство уже началось, съемки проходят в Лас-Вегасе.

В центре сюжета окажется водитель (Киннаман), который попадает в серьезные неприятности, став подневольным перевозчиком некого таинственного человека, известного просто как Пассажир (Кейдж). По мере развития ситуации ставки повышаются, а действия загадочного спутника только усугубляют положение, превращая поездку в опасные американские горки, однако вскоре протагонист поймет, что все гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Режиссерское кресло проекта занял израильтянин Юваль Адлер («Тайны, которые мы храним», «Связной», «Вифлеем»). Сценарий написал Люк Парадайз («Затерянный на горе в штате Мэн»). Продюсер Аллан Ангар нахваливает постановщика, обещая нечто невообразимо интересное:

«Это Тур де Франс с участием двух невероятных актеров. Как и положено признанному постановщику, Юваль собрал идеальный исполнительский ансамбль и привнес в этот фильм свое уникальное суровое видение, которое обязательно покорит сердца зрителей».

Производством занимаются кинокомпании Capstone, Signature Films и Hammerstone.