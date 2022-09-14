Пятый сезон «Кобры Кай» удерживает максимальный рейтинг критиков на Rotten Tomatoes

Такого результата не добились даже более дорогие премьеры.

Пятый сезон «Кобры Кай», сериала-сиквела по отношению к фильмам «Парень-каратист», в настоящее время имеет 100-процентную оценку критиков на Rotten Tomatoes. Все 10 эпизодов были выпущены 9 сентября на Netflix.

Нынешний рейтинг «Кобры Кай» основан 27 рецензиях критиков. Пятый сезон сериала также имеет 96% положительных отзывов со стороны рядовых зрителей. Примечательно, что первый сезон «Кобры Кай» также имеет стопроцентный критический рейтинг, в то время как второй и третий сезоны набрали по 90%, а четвертый — 95%.

Краткое резюме на Rotten Tomatoes гласит:

«Кобра Кай» ловко управляет расширенным ансамблем напористых персонажей и получает черный пояс по мелодраме и юмору».

Для сравнения, другие громкие телевизионные премьеры этого года имеют рейтинг в районе 80%. К ним относятся «Женщина-Халк: Адвокат» от Disney+ (88%), «Песочный человек» от Netflix (87%), «Пациент» от FX/Hulu (86%), «Дом Дракона» от HBO (85%) и «Властелин колец: Кольца власти» от Prime Video (84%).

Недавние телешоу, получившие 100-процентную оценку критиков на Rotten Tomatoes, включают «Mo» от Netflix, второй сезон «Псов резервации» от FX/Hulu, а также первые сезоны «Хитростей» и «Убийств в одном здании» от Hulu.

Премьера «Кобры Кай» состоялась в 2018 году в качестве оригинального проекта YouTube Premium. В 2020 году, начиная с третьего сезона, шоу было куплено Netflix, когда YouTube прекратил выпуск собственных шоу.