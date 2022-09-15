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Киноафиша Новости Режиссер Джордан Пил ответил, ждать ли расширенную версию его нового фильма «Нет»

Режиссер Джордан Пил ответил, ждать ли расширенную версию его нового фильма «Нет»

15 сентября 2022 17:18
Режиссер Джордан Пил ответил, ждать ли расширенную версию его нового фильма «Нет»

Постановщик наслаждается реакцией людей на его картину.

В трейлере научно-фантастического хоррора Джордана Пила «Нет» был ряд интригующих эпизодов, которые не попали в фильм, из-за чего в сети появилось множество теорий на данную тему. В недавнем разговоре с порталом Collider после специального IMAX-показа ленты на кинофестивале в Торонто постановщик прокомментировал вероятность появления расширенной версии:

«Я не могу ничего подтвердить или опровергнуть. Есть много людей активно обсуждающих, что в картине они не обнаружили некоторые моменты, показанные в трейлере. Cкажу так, в будущем зрителям будет доступно больше. Пока это все, что я сейчас могу заявить по данной теме».

В дальнейшем Пил очень воодушевленно отметил, что ему искренне нравится наблюдать за зрительскими реакциями и небезразличным отношением публики к его новой работе, которая, по его мнению, при пересмотрах должна открывать для аудитории что-то новое.

Кинотеатральная версия фильма с Дэниэлом Калуей и Кеке Палмер длится 130 минут, но в летнем интервью создатель «Прочь» и «Мы» говорил, что у него смонтирован вариант с примерным хронометражем 3 часа 45 минут. Есть большая вероятность, что в какой-то момент «Нет» действительно получит расширенную версию, где будут ответы на многие вопросы.

Фото: Universal Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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