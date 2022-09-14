Вышел трейлер криминального триллера «Санкционированное зло»

Компания Vertical Entertainment представила трейлер своего нового фильма «Санкционированное зло» (Sanctioning Evil). Главным действующим лицом картины станет сержант Реджинальда Барнса (Тобиас Трювиллион). После четырех командировок в горячие точки героя войны Барнса с позором увольняют со службы из-за того, что солдат под его командованием сошел с ума. Несмотря на отставку, Барнс все еще желает служить своей стране. Он подписывается на участие в секретной операции ФБР: теперь ему простоит устранять опасных преступников, с которыми государство не может расправиться законными способами.

Режиссером «Санкционированного зла» выступает Анте Новакович, который ранее снял детективную драму «Листья с дерева» и хоррор «Американский ужас» (American Nightmare). В этом году Новакович уже успел выпустить триллер «Маленькая Украина» о семье, сбежавшей из Советского Союза в Нью-Йорк. Сценарий нового фильма написал Кайл Трэвис Шарп, для которого эта работа стала дебютной.

Помимо Трувильона, в фильме также появятся Тэрин Мэннинг («Оранжевый — хит сезона»), Зак Макгоуэн («Бесстыжие»), Крис Тардио («Маленькая Украина») и многие другие.

Релиз «Санкционированного зла» состоится 7 октября.