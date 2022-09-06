Последствия лжи: появился отрывок из игрового ремейка «Пиноккио»

Стриминговый сервис Disney+ продолжает напоминать о скорой премьере «Пиноккио» Роберта Земекиса. Накануне в сети появился первый отрывок из игрового ремейка классического мультфильма, в котором находящийся в заточении главный герой (Бенджамин Эван Эйнсуорт) беседует со сверчком Джимини Крикетом в озвучке Джозефа Гордона-Левитта. В представленном фрагменте обыгрывается уникальная особенность персонажа — удлиняющийся после лжи нос.

Вдохновленная произведением Карло Коллоди семейная сказка от режиссера «Изгоя» и трилогии «Назад в будущее» будет основана на знаменитом диснеевском мультфильме «Пиноккио» 1940 года. Главные герои — мечтающий стать человеком деревянный мальчик и добросердечный кукольный мастер Джеппетто в исполнении Тома Хэнкса. Чтобы заветная цель Пиноккио осуществилась, ему нужно будет пережить массу поучительных приключений и усвоить ряд важных жизненных уроков.

Также в новом «Пиноккио» снялись Синтия Эриво, Люк Эванс, Кигэн-Майкл Ки и Лоррейн Бракко. Земекис написал адаптированный сценарий совместно с Крисом Вайцом, ранее работавшим над «Золушкой» с Лили Джеймс.

«Пиноккио» выйдет на Disney+ уже послезавтра, 8 сентября.