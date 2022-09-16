Что посмотреть на выходных: инопланетное вторжение, вампиры и куклы

На этой неделе стриминги радуют нас финальным сезоном Атланты , абсурдном шоу из России и новой комедией от Нетфликс.

15 сентября, Peacock

Кому смотреть: тем, кого когда-то укусили «Дневники вампира».

«Академия» основана на популярной серии книг Райчел Мид, выход которых пришелся как раз примерно на годы экранных вампирских саг «Сумерки» и «Дневники вампира». В романах писательница использует румынский фольклор и рассказывает историю Розмари, вампира-полукровки, которая учится в Академии св. Владимира, чтобы защищать свою подругу, принцессу Василису. Несмотря на то что создательницы Маргарит Макинтайр и Джули Плек участвовали в продюсировании «Древних» и «Дневников вампира», их новое шоу не имеет к этим сериалам никакого отношения. По крайней мере сюжетно.

Академия вампиров

Сознавайтесь, Флетч

16 сентября, в Сети

Кому смотреть: тем, кто скучал по Джону Хэмму в главной роли.

Джон Хэмм из «Безумцев», которые в этом году отмечали 15-летний юбилей, играет обаятельного, от большого жизнелюбия вечно попадающего в переделки журналиста. Его старый приятель в исполнении коллеги по тем же «Безумцам» Джон Слэттери приманивает его новым сюжетом для статьи. Герой нападет на след украденных картин, но внезапно становится подозреваемым в убийстве. В 80-х Флетча играла звезда SNL Чеви Чейз, но с тех пор персонаж серии книг Грегори Макдональда так и не появлялся на экране, хотя попытки в эту сторону были. Режиссер Грег Моттола, работавший над «Службой новостей», с этим фильмом, возможно, наконец перезапустит комедийную франшизу.

Сознавайтесь, Флетч

Отомсти за меня

16 сентября, Netflix

Кому смотреть: тем, кто с ностальгией вспоминает «Дрянных девчонок».

Звезда «Очень странных дел» Майя Хоук и Камила Мэндес из «Ривердейла» затевают перекрестную месть школьным обидчикам. Первая стала жертвой слухов, пущенных бывшей подружкой, вторая получила нож в спину от бойфренда (он выложил в Интернет интимное видео с ней). В программе как минимум два плана-капкана и одно преображение из замарашки в красотку. Режиссером фильма выступила Дженн Робинсон, работавшая в команде сценаристов блокбастера «Тор: Любовь и гром», а также сериала «Сладкие и порочные», так что к подростковым сюжетам она более чем привычная.

Отомсти за меня

Спокойной ночи, мамочка

16 сентября, Prime Video

Кому смотреть: поклонникам жанра хоррор.

Ремейк хорошо принятого критиками австрийского фильма на тему идентичности. Наоми Уоттс играет мать, которая по возвращении от пластического хирурга почти не снимает тканевой маски. Двое ее детей-близнецов начинают замечать, что мама какая-то сама не своя, и подозревают, что наверняка под косметическими бинтами скрывается кто-то чужой. Они намерены бороться со злом, но что, если они ошибаются? В роли мальчишек Николас и Камерон Кроветти (последний сыграл сына Хоумлендера Райана в «Пацанах»).

Спококйной ночи, мамочка

16 сентября, Premier

Кому смотреть: тем, кому интересны самобытные российские проекты.

Сатирическая комедия с тремя персонажами-куклами, которые метят в мемы. Гоша, Никита и Ефим Маратович совместными усилиями снимают квартиру в Москве по соседству с режиссером Юрием Быковым («Дурак»). Шоу изобилует абсурдными сценами вроде полета в космос, борьбы героев с египетским богом и путешествием в запой. Но сверх всего комедия предлагает целый ворох синефильских радостей: тут отсылка к «Началу» Кристофера Нолана, а там — к «Маяку» Роберта Эггерса и так далее. Главным кукловодом выступил Никита Тамаров, получивший на сериальном фестивале «Пилот» приз за режиссуру.

Горемыки

16 сентября, HBO

Кому смотреть: тем, кто готов разделить страсть героев шоу к их чудаковатому хобби.

После неоднократных переносов из-за коронавируса на малые экраны возвращается испанский комедийный сериал про команду фанатов фильмов ужасов. Реналдо, Андрес и Урсула продолжают вести необычный бизнес по инсценировке сверхъестественного и жуткого. В первом сезоне они уже, например, превращали подростковый день рождения в «кровавое» празднество и ставили обряд экзорцизма по заказу священника. В новом сезоне, кроме прочего, ожидается пара ярких камео: Ялица Апарисио (протагонистка из «Ромы» Альфонсо Куарона) и Изабелла Росселлини.

Лос страшилкас

15 сентября, FX

Кому смотреть: фанатам сериала и Дональда Гловера

Дональд Гловер, идейный вдохновитель шоу, рос и стал музыкантом в «персиковом штате» Джорджия, в его столице Атланте. Сериал о двоюродных братьях, покоряющих рэп-индустрию, одного из которых сыграл сам Гловер, не раз был номинирован на телевизионную премию «Эмми» и как лучшее комедийное шоу, и за актерскую игру. Вряд ли можно забыть эпизод с телепередачей, майку FUBU, подмышки Зази Битц или уморительную историю про Дариуса в эпицентре комплекса белой вины. Весь третий сезон герои провели в разъездах, и теперь пора вернуться домой, в Атланту.

Атланта

12 сентября, Epix

Кому смотреть: любителям хорошей научной фантастики.

Сай-фай по одноименной классической книге Герберта Уэллса продолжает очень тихо собирать зрителей у экранов. Дэйзи Эдгар-Джонс уже снялась в «Нормальных людях» и обрела статус восходящей звезды, а «Война миров» с ней же в одной из главных ролей по-прежнему известна немногим. Неспешное шоу Ховарда Овермана рассказывает о том, как доктору Катрин Дюран удается считать незнакомый сигнал из космоса. Спустя несколько дней Землю захватывают инопланетяне и устраивают геноцид людей. Те немногие, кому удается спастись, пытаются разобраться в тайнах вторжения и понять, как не допустить его повторения.

Война миров

15 сентября, Hulu, Кинопоиск, more.tv

Кому смотреть: стойким поклонникам сериала.

Рассказ служанки несколько затянулся — это признают даже верные фанаты шоу. Однако и после финала есть шанс, что дистопия продолжится. Маргарет Этвуд, на чьем произведении основан сценарий сериала, написала роман-продолжение под названием «Заветы». Пока же только пятый, предпоследний сезон готовит борьбу главной героини Джун (Элизабет Мосс) с ее бывшей хозяйкой Яснорадой (Ивонн Страховски). Джун также наверняка попробует разобраться в своих чувствах к Люку и Нику и совершенно точно захочет стереть Гилеад с лица земли.