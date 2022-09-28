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Киноафиша Новости Бассам Тарик покинул режиссерское кресло нового «Блэйда»

Бассам Тарик покинул режиссерское кресло нового «Блэйда»

28 сентября 2022 12:37
Бассам Тарик покинул режиссерское кресло нового «Блэйда»

Также у фильма появился новый сценарист.

Marvel Studios столкнулась с неприятной проблемой — за месяц до начала съемок перезагрузки «Блэйда» из творческой команды проекта выбыл режиссер Бассам Тарик («Откуда ты родом?»). Согласно эксклюзиву издания The Hollywood Reporter, официальной причиной стал постоянно меняющийся съемочный график. Ниже приведен комментарий студии:

«Из-за частых изменений в нашем производственном графике Бассам больше не является режиссером нового «Блэйда», но он по-прежнему остается исполнительным продюсером фильма. Мы ценим талант Бассама и его бесценный вклад, который он внес, чтобы продвинуть проект на тот уровень, где он сейчас».

А вот цитата самого Тарика:

«Для меня стало честью работать с замечательными людьми из Marvel. Мы смогли собрать убийственный актерский состав и съемочную группу. Не терпится посмотреть результат, когда новый режиссер снимет фильм».

За первый вариант сценария «Блэйда» отвечает Стэйси Осей-Куффур, ранее работавшая над сериалом «Хранители». Производство ленты неоднократно серьезно сдвигалось и, по словам инсайдеров, причиной стали постоянные переработки текста. Согласно данным журналистов, доработкой материала занимался Бо ДеМайо, в чьем послужном списке «Ведьмак», его анимационный спин-офф «Кошмар волка» и «Звездный путь: Странные новые миры». ДеМайо связывает с Marvel первый сезон «Лунного рыцаря» и мультсериал «Люди Икс ’97», где он выступает шоураннером.

Съемки «Блэйда» должны были стартовать в Атланте уже в ноябре. Как отразится потеря Тарика на производственном графике, пока не ясно, но говорят, что Marvel уже активно подыскивают замену. Главную роль в фильме сыграет Махершала Али («Зеленая книга»). В остальном касте заняты Делрой Линдо («Пятеро одной крови») и Аарон Пьер («Время»).

Премьера супергеройского блокбастера про охотника на вампиров намечена на 3 ноября 2023 года.

Фото: Marvel
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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