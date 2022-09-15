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Киноафиша Новости Хью Лори призывает молиться о смерти в трейлере второго сезона комедийного сериала «Авеню 5»

Хью Лори призывает молиться о смерти в трейлере второго сезона комедийного сериала «Авеню 5»

15 сентября 2022 16:35
Хью Лори призывает молиться о смерти в трейлере второго сезона комедийного сериала «Авеню 5»

HBO огласил официальную дату премьеры.

Кабельный канал HBO презентовал полноценный трейлер второго сезона многосерийной научно-фантастической сатиры «Авеню 5» с Хью Лори в главной роли. В представленном ролике огласили официальную дату премьеры — новые эпизоды сериала начнут выходить в эфир с 10 октября.

События шоу имеют место в недалеком будущем. Главными героями является разношерстная группа космических туристов, отправившаяся в путешествие на сверхкомфортабельном космолете под командованием харизматичного капитана Райана Кларка (Лори), но очень скоро все идет не по плану.

Из-за смерти главного инженера и неисправности космолайнера круиз превращается в настоящее испытание для всех его участников. Кроме того, выясняется, что Кларк никакой не космонавт, а всего лишь актер, нанятый для поддержания солидной атмосферы. В дальнейшем ситуация лишь усугубляется из-за стремительно кончающегося продовольствия, паники пассажиров, а также бездействия эксцентричного владельца круизной компании Германа Джадда (Джош Гад).

В актерском составе проекта от шоураннера Армандо Ианнуччи («Вице-президент», «Гуща событий») также задействованы Зак Вудс, Энди Бакли, Ребекка Фронт, Сьюзи Накамура, Ленора Кричлоу, Никки Амука-Берд, Кайл Борнхаймер, Итэн Филлипс, Мэттью Бирд и многие другие.

Фото: HBO
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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