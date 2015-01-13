Кибер, 2015

С появлением высоких технологий наша жизнь стала гораздо удобней — то, что раньше занимало десятки часов, теперь можно сделать за долю секунды. Но есть и обратная сторона: став частью глобальной сети, мы оказались беззащитны перед лицом кибертерроризма, когда единственный злоумышленник способен уничтожить весь мир одним нажатием кнопки. Николас Хэтэуэй — компьютерный гений, который идет на сделку с правительством: чтобы получить досрочное освобождение из тюрьмы, он должен помочь в поимке другого супер-хакера.
Спокойная, размеренная жизнь современного мирового пространства. Кажется, что ничто не может нарушить равномерный, плавный ход событий, жизнь настолько механизирована, все рассчитано до мельчайшей детали, что, казалось бы, что может произойти? Какое событие может выбить из колеи столь идеально отлаженную машину? Однако именно разработки в области новейших технологий представляют главную угрозу человечеству. Лучшие ученые умы из США и Китая объединяют силы в борьбе против самой мощной кибернетической атаки.
К чему Хемсворт, трясучая камера и хакеры?
Ведь Уиллис… Читать дальше…