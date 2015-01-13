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Кибер, 2015

2015 / США
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

С появлением высоких технологий наша жизнь стала гораздо удобней — то, что раньше занимало десятки часов, теперь можно сделать за долю секунды. Но есть и обратная сторона: став частью глобальной сети, мы оказались беззащитны перед лицом кибертерроризма, когда единственный злоумышленник способен уничтожить весь мир одним нажатием кнопки. Николас Хэтэуэй — компьютерный гений, который идет на сделку с правительством: чтобы получить досрочное освобождение из тюрьмы, он должен помочь в поимке другого супер-хакера.

  • Сюжет фильма был вдохновлен инцидентом со “Stuxnet”, компьютерным вирусом, разработанным для атаки на промышленные объекты. Обнаруженный в 2010 году “Stuxnet” поразил почти пятую часть ядерных объектов Ирана, а его происхождение так и не было официально установлено.
  • С поправкой на инфляцию, “Кибер” — самый кассово провальный фильм Майкла Манна в США. 
  • Первый фильм Майкла Манна, снятый полностью в цифровом формате.
  • Майкл Манн пожертвовал 300 тысяч гонконгских долларов (38,5 тысяч долларов США) в общественную казну Гонконга через банк “Hang Seng Bank”, чтобы таким образом поблагодарить предоставленную возможность снимать фильм в здании банка. 
  • Консультантами фильма выступили настоящие хакеры. 
  • Титры в первых тизерах к фильму гласили, что сценарий написан Морганом Фёлем и Майклом Манном. После судебного разбирательства, проведенного американской гильдией сценаристов, Фёль получил право считаться единственным сценаристом.  

Спокойная, размеренная жизнь современного мирового пространства. Кажется, что ничто не может нарушить равномерный, плавный ход событий, жизнь настолько механизирована, все рассчитано до мельчайшей детали, что, казалось бы, что может произойти? Какое событие может выбить из колеи столь идеально отлаженную машину? Однако именно разработки в области новейших технологий представляют главную угрозу человечеству. Лучшие ученые умы из США и Китая объединяют силы в борьбе против самой мощной кибернетической атаки.

5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 14 января 2015
Премьера онлайн 1 января 2019
Премьера в мире 13 января 2015
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Майкл Манн
Майкл Манн
В ролях
Крис Хемсворт
Крис Хемсворт
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Уильям Мапотер
Уильям Мапотер
Холт МакКэллани
Холт МакКэллани
Брэндон Молале
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
frankiesayrelax 25 октября 2015, 01:20
дикая тягомотина. тексты ужасные. какие-то непонятные крупные планы. не тянет ни на экшн, ни на драму. то, что могло бы быть названо фильмом,… Читать дальше…
fanbunga 23 октября 2015, 00:48
Меня терзают смутные сомнения: вдруг Майкл Манн не смотрит никакое кино кроме собственного?
К чему Хемсворт, трясучая камера и хакеры?
Ведь Уиллис… Читать дальше…
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