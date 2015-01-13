Кибер, 2015

Компьютерный гений, гонщик и лидер секты: фильмы с Крисом Хемсвортом, которые вы могли пропустить

11 августа одному из главных красавчиков киновселенной Marvel, ставшему каноническим Тором для миллионов зрителей по всему миру, Крису Хемсворту исполняется 38 лет. Если вы не любитель Marvel, вы наверняка видели актера в «Хижине в лесу» или «Белоснежке и охотнике». Мы же расскажем вам о других фильмах с участием Хемсворта, которые тоже стоят внимания.