Моя девушка – зомби
Моя девушка – зомби

, 2014
Burying the Ex
США / ужасы, комедия / 18+
О фильме

Фильм рассказывает о Максе и Эвелин, отношения которых сильно портятся после того, как они начинают жить вместе. Макс обнаруживает, что Эвелин — упрямая и привыкшая всех контролировать и всеми командовать телка, но боится разрывать с ней отношения. Судьба помогает ему в этой сложной жизненной ситуации: вследствие нелепой случайности Эвелин погибает, и Макс начинает жить полной жизнью. Вскоре он знакомится с Оливией и даже готовится начать с ней совместную жизнь, но Эвелин решает восстать из могилы и вернуть своего бойфренда любой ценой, даже если для этого ей придется его самого превратить в зомби.

В ролях

Антон Ельчин
Антон Ельчин
Эшли Грин
Эшли Грин
Александра Даддарио
Александра Даддарио
Оливер Купер
Оливер Купер
Минди Робинсон
Минди Робинсон
Гэбриэлль Кристиан
Режиссер Джо Данте
Сценарист Alan Trezza
Композитор Джозеф Лодука
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 26 января 2016
Премьера в мире 30 ноября 2005
Дата выхода
26 августа 2015 Россия Каскад 16+
23 июля 2015 Германия
4 сентября 2014 Италия
4 сентября 2014 Казахстан
19 июня 2015 США
4 сентября 2014 Украина
13 августа 2020 Южная Корея

КИОН
MPAA R
Сборы в мире $668 777
Производство Voltage Pictures, Elevated Productions, Act 4 Entertainment
Другие названия
Burying the Ex, Sahraniti Bivšu, Bejvalka ze záhrobí, Bejvalka zo záhrobia, Bývalá priateľka zo záhrobia, Como Enterrar a Ex, Enterrando a la ex, Enterrando a mi ex, Enterrando Minha Ex, Eski Sevgiliyi Gömmek, Ex priateľka zo záhrobia, Mattes oma eksi, Sotterrando la mia ex, Weg mit der Ex, Καλή πρώην είναι η νεκρή πρώην, Гаджето ми е зомби, Моя девушка - зомби, ゾンビ・ガール, 我的屍控女友, 活埋前女友

5.4 IMDb
