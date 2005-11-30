Фильм рассказывает о Максе и Эвелин, отношения которых сильно портятся после того, как они начинают жить вместе. Макс обнаруживает, что Эвелин — упрямая и привыкшая всех контролировать и всеми командовать телка, но боится разрывать с ней отношения. Судьба помогает ему в этой сложной жизненной ситуации: вследствие нелепой случайности Эвелин погибает, и Макс начинает жить полной жизнью. Вскоре он знакомится с Оливией и даже готовится начать с ней совместную жизнь, но Эвелин решает восстать из могилы и вернуть своего бойфренда любой ценой, даже если для этого ей придется его самого превратить в зомби.