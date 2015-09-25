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Багровый пик Багровый пик
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Crimson Peak

Багровый пик, 2015

2015 / США
7.2 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Буффало, штат Нью-Йорк, 1887 год. Молодая американская писательница Эдит Кушинг без памяти влюбляется в загадочного английского баронета Томаса Шарпа. Чувства Эдит оказываются взаимны, и вскоре после свадьбы пара переезжает в родовое поместье Шарпов под названием “Багровый пик”. Вскоре Эдит понимает, что холод и неустроенность ветшающего особняка – самая малая из ее бед, ведь дьявольская сестра ее новоиспеченного супруга Люсиль не особо расположена терпеть вторую хозяйку в своем доме.

  • Дом для съемок картины вместе со всеми предметами в нем был создан с нуля прямо на студии. Гильермо дель Торо и Том Хиддлстон признавались, что он стал лучшей площадкой, на которой они когда-либо работали. После завершения съемочного процесса масштабные декорации пришлось снести, чтобы освободить место для других фильмов.
  • Гильермо дель Торо предложил сценарий Джессике Честейн после работы с ней над картиной “Мама” (2013) и предполагал, что она сыграет Эдит. Прочитав сценарий, Честейн попросила для себя роль Люсиль, которую актриса посчитала более интересной и сложной героиней.
  • При работе над фильмом Гильермо дель Торо вдохновлялся картинами “Невинные” (1961), “Логово дьявола” (1963), “Изгоняющий дьявола” (1973), “Омен” (1976) и “Сияние” (1980).
  • Прежде чем согласиться на съемки, Том Хиддлстон попросил “благословения” у первого кандидата на роль Томаса и своего хорошего друга Бенедикта Камбербэтча. Камбербэтч оказался в восторге от замены своей кандидатуры на Хиддлстона.

Дурная слава преследует дом, что возвышается над городом. С приходом зимы он утопает в кровавых снегах. Говорят, дело в глине, проступающей на поверхность. Но ни единая душа не рискует ступить на ледяной склон… кроме нее.Она влюблена в таинственного незнакомца, живущего в древних стенах со своей сестрой. Багровый пик пробудился и уже не уснет.

7.2 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 15 октября 2015
Премьера онлайн 1 января 2019
Премьера в мире 25 сентября 2015
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Гильермо дель Торо
Гильермо дель Торо
В ролях
Миа Васиковска
Миа Васиковска
Чарли Ханнэм
Чарли Ханнэм
Джессика Честейн
Джессика Честейн
Том Хиддлстон
Том Хиддлстон
Даг Джонс
Даг Джонс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Багровый пик 13 постеров
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Багровый пик
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Багрово-развлекательный комплекс «Пик» Новый фильм Гильермо дель Торо обнаруживает в себе сразу две неожиданности. Первая неожиданность заключается в том, что от камерной готической драмы дель Торо ждешь некой кинофрески в духе его же выдающихся испаноязычных картин, а получаешь на экране один бесконечный набор штампов, с каждым кадром приобретающий всё более и более комедийную окраску. Довольно комична, собственно, уже самая первая фраза, произносимая – в 2015 году, после выхода нескольких…
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Вячеслав Приображенский 21 октября 2015, 03:16
Я считаю, что подобный уровень жестокости не следует транслировать для широкой аудитории. Гильермо дель Торо в своих фильмах часто переходит некую… Читать дальше…
Дмитрий 25 октября 2015, 22:51
Две трети фильм еще как-то держался, за счет некого с позволения сказать "окологотического" антуража, ну а под конец фильм выдохся,… Читать дальше…
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