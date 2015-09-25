Багровый пик, 2015

12 фильмов с Чарли Ханнэмом: экранизация Диккенса, главная роль у Гая Ричи и новый детектив с Мэлом Гибсоном

Сегодня мы сделали для вас подборку фильмов с Чарли Ханнэмом. Сложно представить, но мы могли бы никогда не увидеть обаятельного британца на большом экране, если бы не случайность. В далеком 1998 году харизматичного подростка заметили телепродюсеры и пригласили на небольшую роль в сериале «Байкер-гроув», с которого и началась его карьера.