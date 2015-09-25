Багровый пик, 2015

Буффало, штат Нью-Йорк, 1887 год. Молодая американская писательница Эдит Кушинг без памяти влюбляется в загадочного английского баронета Томаса Шарпа. Чувства Эдит оказываются взаимны, и вскоре после свадьбы пара переезжает в родовое поместье Шарпов под названием “Багровый пик”. Вскоре Эдит понимает, что холод и неустроенность ветшающего особняка – самая малая из ее бед, ведь дьявольская сестра ее новоиспеченного супруга Люсиль не особо расположена терпеть вторую хозяйку в своем доме.
Дурная слава преследует дом, что возвышается над городом. С приходом зимы он утопает в кровавых снегах. Говорят, дело в глине, проступающей на поверхность. Но ни единая душа не рискует ступить на ледяной склон… кроме нее.Она влюблена в таинственного незнакомца, живущего в древних стенах со своей сестрой. Багровый пик пробудился и уже не уснет.