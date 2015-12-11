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Укрощение строптивой
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The Taming of the Shrew

Укрощение строптивой, 2015

2015 / Россия
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О фильме

Самая яркая современная работа на сцене Большого театра, созданная на музыку великого композитора ХХ века Дмитрия Шостаковича французским хореографом Жаном-Кристофом Майо по мотивам пьесы Уильяма Шекспира. Впервые руководитель балета Монте-Карло согласился сделать новую постановку не со своей родной труппой – и каждый образ, созданный им на сцене, рождался на основе индивидуальностей артистов Большого театра. Хореограф не следует тривиальной трактовке классического литературного произведения, он превращает спектакль в страстную историю о встрече двух невероятно сильных личностей, каждая из которых находит в другом себя. Причина их непокорного и упрямого поведения – в одиночестве, на которое они обречены среди других людей: ни один из них пока не встретил себе равного по силе характера. Поэтому их любовь возможна лишь за гранью общепринятых норм. Музыку Шостаковича Жан-Кристоф Майо выбрал не случайно: по его собственным признаниям, у этого композитора есть сходство с героиней пьесы: и тот, и другая совсем не такие, какими их видят окружающие. Музыкальное сопровождение балета состоит из 25 различных произведений, но благодаря мастерству дирижера Игоря Дронова они звучат как единое целое.

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Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 11 декабря 2015
Премьера в мире 11 декабря 2015
Возраст 16+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Жан-Кристоф Майо
В ролях
Екатерина Крысанова
Владислав Лантратов
Ольга Смирнова
Семен Чудин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Укрощение строптивой 1 постер
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