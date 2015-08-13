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Киноафиша Фильмы Золотая лихорадка. Безумие в Гайане

Золотая лихорадка. Безумие в Гайане

, 2015
Россия / документальный / 18+

О фильме

Как живут золотоискатели в XXI веке и почему сними лучше не шутить?

Режиссер Владимир Рощин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 13 августа 2015
Дата выхода
13 августа 2015 Россия 16+
13 августа 2015 Казахстан
13 августа 2015 Украина

Рейтинг фильма

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