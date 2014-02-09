Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Искоренение преступности в Грузии времен Михаила Саакашвили имело свою оборотную сторону. Провозглашенная им «нулевая терпимость к преступности» привела к невероятным срокам тюремного заключения — 14 лет за кражу велосипеда, 10 лет за хищение коровы, 6 лет — за курение марихуаны.
Именно такой срок получил муж режиссера фильма. Точнее мужем ее он стал уже в тюрьме — иначе прожившие несколько лет вместе люди не имели права на свидание. Фильм о таких же, как она, «невестах», от 18-летней девушки до 75-летней старушки, становящихся женами своих отбывающих срок возлюбленных.
|23 июля 2015
|Россия
|Грани кино
|16+
|23 июля 2015
|Беларусь
|9 февраля 2014
|Германия
|23 июля 2015
|Казахстан
|21 ноября 2014
|Польша
|23 июля 2015
|Украина
|11 июня 2015
|Франция