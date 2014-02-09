Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Брак за решеткой
Постер фильма Брак за решеткой
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Брак за решеткой

Брак за решеткой

Patardzlebi 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Искоренение преступности в Грузии времен Михаила Саакашвили имело свою оборотную сторону. Провозглашенная им «нулевая терпимость к преступности» привела к невероятным срокам тюремного заключения — 14 лет за кражу велосипеда, 10 лет за хищение коровы, 6 лет — за курение марихуаны.

Именно такой срок получил муж режиссера фильма. Точнее мужем ее он стал уже в тюрьме — иначе прожившие несколько лет вместе люди не имели права на свидание. Фильм о таких же, как она, «невестах», от 18-летней девушки до 75-летней старушки, становящихся женами своих отбывающих срок возлюбленных.

Брак за решеткой - трейлер с закадровым переводом
Брак за решеткой  трейлер с закадровым переводом
Страна Франция / Грузия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в мире 9 февраля 2014
Дата выхода
23 июля 2015 Россия Грани кино 16+
23 июля 2015 Беларусь
9 февраля 2014 Германия
23 июля 2015 Казахстан
21 ноября 2014 Польша
23 июля 2015 Украина
11 июня 2015 Франция
Производство Adastra Films, ГЕМИНИ, Georgian National Film Centre
Другие названия
Patardzlebi, Brides, Panny młode, Брак за решеткой, 花嫁たち
Режиссер
Тинатин Каджришвили
В ролях
Серго Буиглишвили
Анука Григолия
Нита Каличава
Мари Кития
Георгий Махарадзе
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Брак за решеткой
Страшная мать 6.8
Страшная мать (2017)
Земляк 7.7
Земляк (1946)

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 11 голосов
6.9 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о фильме
23 июля в киноцентре «Родина» стартует фильм «Брак за решеткой»
23 июля в киноцентре «Родина» стартует фильм «Брак за решеткой» «Брак за решеткой» – полнометражный дебют грузинского режиссера Тинатин Каджришвили, ставший в 2014 году настоящим открытием для Берлинского, Миланского, Лондонского фестивалей и
Написать
19 июля 2015 00:00
Трейлеры фильма Все трейлеры
Брак за решеткой - трейлер с закадровым переводом
Брак за решеткой Трейлер с закадровым переводом
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Выбрала этот детектив с Пускепалисом по рейтингу — и не прогадала: вышел 13 лет назад, но ничем не уступает новинкам от НТВ
Всю самую жесть в «Дьяволе носит Prada» не стали показывать: какие задания Миранды выполняла Энди круглыми сутками
Если понравился «Оппенгеймер», посмотрите 8-серийную драму о создании советского ядерного оружия: одна из последних ролей Евгении Брик
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше