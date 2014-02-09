Искоренение преступности в Грузии времен Михаила Саакашвили имело свою оборотную сторону. Провозглашенная им «нулевая терпимость к преступности» привела к невероятным срокам тюремного заключения — 14 лет за кражу велосипеда, 10 лет за хищение коровы, 6 лет — за курение марихуаны.

Именно такой срок получил муж режиссера фильма. Точнее мужем ее он стал уже в тюрьме — иначе прожившие несколько лет вместе люди не имели права на свидание. Фильм о таких же, как она, «невестах», от 18-летней девушки до 75-летней старушки, становящихся женами своих отбывающих срок возлюбленных.