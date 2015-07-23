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Миссия невыполнима: Племя изгоев Миссия невыполнима: Племя изгоев
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Mission: Impossible 5

Миссия невыполнима: Племя изгоев, 2015

2015 / США
7.6 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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На этот раз Итану Ханту и его команде предстоит познакомиться с “Синдикатом” — международной сетью профессиональных спецагентов и киллеров, которые готовят масштабные теракты по всей планете. Изгои спецслужб, посредством террора они хотят изменить расстановку сил в мире и установить новый порядок. После роспуска ОМН Хант и сам остался не у дел, но когда речь идет о спасении мира ему не нужен чей-то приказ, чтобы действовать. 

  • Сцена, где Итан Хант проникает на борт летящего самолета, была снята без использования визуальных спецэффектов, а Том Круз сыграл ее самостоятельно, не прибегая к помощи дублера. В некоторых моментах его подвешивали на самолете на высоте полутора тысяч метров над землей.
  • Во время съемок фильма Том Круз шесть раз получал различные травмы. 
  • Итан получает информацию о своей новой миссии на виниловой пластинке. Это был один из первых способов получения новых заданий в одноименном сериале 1966 года.
  • Это первый фильм франшизы “Миссия невыполнима”, в котором каждый член команды Итана Ханта является ветераном как минимум одной предыдущей операции. 
  • События фильма начинаются сразу после завершения событий предыдущего фильма «Миссия невыполнима: Протокол “Фантом”«. 
  • Том Круз и Винг Рэймс — единственные актеры, снявшиеся во всех шести фильмах.

Когда ОМН распускают, и Итан Хант остается не у дел, его команда неожиданно сталкивается с разветвленной международной сетью высокопрофессиональных спецагентов - Синдикатом. Это "племя изгоев" одержимо идеей установления нового мирового порядка и планирует серию разрушительных терактов. Итан и компания объединяются с дискредитированным британским агентом Илсой Фауст и приступают к своей самой невыполнимой миссии, понимая, что каждый из них может оказаться на стороне Синдиката

7.6 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 6 августа 2015
Премьера онлайн 1 января 2022
Премьера в мире 23 июля 2015
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Кристофер МакКуорри
Кристофер МакКуорри
В ролях
Том Круз
Том Круз
Ребекка Фергюсон
Ребекка Фергюсон
Джереми Реннер
Джереми Реннер
Саймон Пегг
Саймон Пегг
Винг Реймз
Винг Реймз
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Новая сказка о шпионах В нашем мире не так уж много вещей, которые остаются неизменными. Но сюжеты приключенческих боевиков «Миссия невыполнима» уж точно в этом числе. Да, меняются режиссеры, но не Том Круз! Он по-прежнему специальный агент вечного отряда, а отряд по-прежнему вызывает чье-то недовольство. Если в прошлой серии крутого Итана Ханта и его коллег обвинили в причастности к взрыву Кремля, то в этой отряд попросту ликвидировали, очернив славное имя нашего героя. Но разве…
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Людмила 10 октября 2015, 16:16
С удовольствием посмотрела очередную "Миссию". Не стареющий Том Круз, в отличной физической форме, красавчик Джереми Реннер, интересная шведская… Читать дальше…
зритель 10 октября 2015, 16:18
Честно говоря, во всех предыдущих Миссиях мне нравилась только музыка. Это фильм приятно удивил. Если особо не вдаваться в смысл и не замечать ляпов,… Читать дальше…
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