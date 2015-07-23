Миссия невыполнима: Племя изгоев, 2015

На этот раз Итану Ханту и его команде предстоит познакомиться с “Синдикатом” — международной сетью профессиональных спецагентов и киллеров, которые готовят масштабные теракты по всей планете. Изгои спецслужб, посредством террора они хотят изменить расстановку сил в мире и установить новый порядок. После роспуска ОМН Хант и сам остался не у дел, но когда речь идет о спасении мира ему не нужен чей-то приказ, чтобы действовать.
Когда ОМН распускают, и Итан Хант остается не у дел, его команда неожиданно сталкивается с разветвленной международной сетью высокопрофессиональных спецагентов - Синдикатом. Это "племя изгоев" одержимо идеей установления нового мирового порядка и планирует серию разрушительных терактов. Итан и компания объединяются с дискредитированным британским агентом Илсой Фауст и приступают к своей самой невыполнимой миссии, понимая, что каждый из них может оказаться на стороне Синдиката