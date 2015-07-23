Миссия невыполнима: Племя изгоев, 2015

Наша рецензия

Новая сказка о шпионах В нашем мире не так уж много вещей, которые остаются неизменными. Но сюжеты приключенческих боевиков «Миссия невыполнима» уж точно в этом числе. Да, меняются режиссеры, но не Том Круз! Он по-прежнему специальный агент вечного отряда, а отряд по-прежнему вызывает чье-то недовольство. Если в прошлой серии крутого Итана Ханта и его коллег обвинили в причастности к взрыву Кремля, то в этой отряд попросту ликвидировали, очернив славное имя нашего героя. Но разве…