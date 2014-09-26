Отзывы о фильме
В 1971 году Брюс Браун снял уникальный документальный фильм «Каждое воскресенье», в котором рассказывалась реальная мотогоночная история, затрагивалась жизнь гонщиков и многие другие вопросы, связанные с мотогонками. Четыре десятилетия спустя новый документальный фильм доказывает, что страсть к мотоспорту сильнее, чем когда-либо! Дана Браун (сын Брюса) создал современную интерпретацию документального фильма «On Any Sunday», в котором затрагивается американский и мировой мотоспорт. Дана Браун постарался познать саму суть мотоспорта, людей и их качества, культуру мотогонок вне зависимости от дисциплины. Главное — страсть к гонкам, семья, друзья и острые ощущение, которые может подарить езда на мотоцикле…
|28 мая 2015
|Россия
|Самокат
|16+
|6 ноября 2014
|Италия
|28 мая 2015
|Казахстан
|28 мая 2015
|Украина