Каждое воскресенье: Следующая глава

On Any Sunday: The Next Chapter 18+
О фильме

В 1971 году Брюс Браун снял уникальный документальный фильм «Каждое воскресенье», в котором рассказывалась реальная мотогоночная история, затрагивалась жизнь гонщиков и многие другие вопросы, связанные с мотогонками. Четыре десятилетия спустя новый документальный фильм доказывает, что страсть к мотоспорту сильнее, чем когда-либо! Дана Браун (сын Брюса) создал современную интерпретацию документального фильма «On Any Sunday», в котором затрагивается американский и мировой мотоспорт. Дана Браун постарался познать саму суть мотоспорта, людей и их качества, культуру мотогонок вне зависимости от дисциплины. Главное — страсть к гонкам, семья, друзья и острые ощущение, которые может подарить езда на мотоцикле…

Страна США / Канада / Испания / Австрия / ЮАР
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 26 сентября 2014
Дата выхода
28 мая 2015 Россия Самокат 16+
6 ноября 2014 Италия
28 мая 2015 Казахстан
28 мая 2015 Украина
MPAA PG
Сборы в мире $543 044
Производство Red Bull Media House, Camera Car Systems, Freeride Entertainment
Другие названия
On Any Sunday: The Next Chapter, On Any Sunday Revisited, ON ANY SUNDAY The NEXT CHAPTER, On Any Sunday: La storia continua
Режиссер
Дана Браун
В ролях
Бо Дерек
Трэвис Пастрана
Джимми Н. Робертс
Робби Мэддисон
Кенни Робертс
Все актеры и съемочная группа
