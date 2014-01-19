Реальные упыри, 2014

Фильм рассказывает о нелегкой жизни Виаго, Дикона и Владислава – трех соседей по квартире, которые пытаются выжить в современном мире, будучи при этом вампирами, которым необходимо питаться человеческой кровью. Даже этих древних хищников современное общество заставляет заниматься вполне мирскими вещами, например, платить арендную плату, идти в ногу со временем, выполнять рутинная работа, ходить в ночные клубы и преодолевать конфликты с соседями по квартире.
История жизни Виаго, Дикона и Владислава — трёх соседей и по совместительству бессмертных вампиров, которые всего лишь пытаются выжить в современном мире, где есть арендная плата, фейсконтроль в ночных клубах, губительный солнечный свет и другие неприятности.