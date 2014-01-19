Реальные упыри, 2014

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Новая Зеландия возвращает себе репутацию одного из мировых центров мокьюментари, которую она заслужила в середине 90-х благодаря «Забытому серебру» Питера Джексона и Косты Боутса – одному из лучших образцов жанра и уж точно лучшему фильму Джексона. Однако если «Забытое серебро» имитировало архивную работу с документами, покушаясь на создание археологии кино, то «Реальные упыри» пожинают плоды на ниве документального репортажа в режиме реального времени,…