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What We Do in the Shadows

Реальные упыри, 2014

2014 / Новая Зеландия / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Фильм рассказывает о нелегкой жизни Виаго, Дикона и Владислава – трех соседей по квартире, которые пытаются выжить в современном мире, будучи при этом вампирами, которым необходимо питаться человеческой кровью. Даже этих древних хищников современное общество заставляет заниматься вполне мирскими вещами, например, платить арендную плату, идти в ногу со временем, выполнять рутинная работа, ходить в ночные клубы и преодолевать конфликты с соседями по квартире.

  • Сценарист Джемейн Клемент и режиссер фильма Тайка Вайтити написали 150 страниц сценария, но предпочли не показывать его никому из участников фильма. В итоге съемочной группой было отснято около 125 часов видеоматериалов, большая часть из которых была импровизацией актерского состава фильма. На то, чтобы смонтировать 90-минутный фильм из всего этого многообразия, у Вайтити ушел почти год. 
  • Здание, которое использовалось для интерьерных съемок дома главных героев, когда-то было офисом знаменитого режиссера Питера Джексона, а холм, на котором вампиры сталкиваются с оборотнями, – это тот самый холм, где Фродо и хоббиты прятались от Черного всадника в фильме Джексона «Властелин колец: Братство кольца». 
  • Организовать показ фильма в США получилось только после успешной кампании по сбору средств на Kickstarter. За это время популярность фильмов и сериалов о вампирах резко увеличилось, что сильно обеспокоило создателей фильма.

История жизни Виаго, Дикона и Владислава — трёх соседей и по совместительству бессмертных вампиров, которые всего лишь пытаются выжить в современном мире, где есть арендная плата, фейсконтроль в ночных клубах, губительный солнечный свет и другие неприятности.

7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 16 апреля 2015
Премьера онлайн 30 октября 2015
Премьера в мире 19 января 2014
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Джемейн Клемент
Джемейн Клемент
В ролях
Джемейн Клемент
Джемейн Клемент
Тайка Вайтити
Тайка Вайтити
Джонатан Бруг
Кори Гонсалес-Макуэр
Все актеры и съемочная группа
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
19:00 от 700 ₽
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Реальные упыри
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MotherMary 15 октября 2015, 00:18
Фильм классный, от диалогов - нереальное удовольствие. Уже второй фильм такого плана от Н.Зеландии. Нужно присмотреться к ним)
Макс 15 октября 2015, 22:22
Самое смешное, что было, есть и будет про вампиров!!!
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