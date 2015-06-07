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Конец прекрасной эпохи Конец прекрасной эпохи
Киноафиша Фильмы Конец прекрасной эпохи

Конец прекрасной эпохи, 2015

2015 / Россия
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме
Молодому журналисту и писателю Андрею Лентулову, известному прямотой своих взглядов, свободой мысли и дерзостью суждений, предлагают переехать из Питера в Таллин, чтобы работать в местной газете. Там Андрей с головой уходит в полный противоречий роман с редактором Мариной, бесконечные случайные связи, но, что самое главное — яростное сопротивление системе. Какой была борьба бунтаря, любимца женщин и «самого аморального сотрудника» против жесточайшей цензуры, слежки и ханжества, и кто в ней победил?
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 7 июня 2015
Премьера в мире 7 июня 2015
Возраст 16+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Станислав Говорухин
Станислав Говорухин
В ролях
Иван Колесников
Иван Колесников
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Федор Добронравов
Федор Добронравов
Дмитрий Астрахан
Дмитрий Астрахан
Юлиан Макаров
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Конец прекрасной эпохи 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Станислав Говорухин прекрасно понимает, что это только современное русское кино сейчас так любят ругать, а советское ведь обожали. Поэтому и его кинокартина «Конец прекрасной эпохи» представляет собой черно-белое чудо, при просмотре которого не догадаешься, в каком году его сняли. Это ностальгическое кино, выдержанное в стиле ретро до единой мелочи.  Молодой журналист Андрей Лентулов переезжает из Петербурга в Таллин, чтобы работать в местной газете. Там он ведет активную…
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KalashonoK 15 октября 2015, 22:25
Легкий, сочный, "красочный", запоминающийся, достойный оваций фильм, очень близкий к тексту первоисточника, иногда прямо слово в слово. А… Читать дальше…
Надя 10 октября 2015, 16:16
Не понимаю, почему Говорухин считает свои фильмы не кассовыми.Просто у нас принято, что все кассовые фильмы должны быть фильмы а-ля голливуд. Но я… Читать дальше…
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28 августа 2017 16:12
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