Конец прекрасной эпохи, 2015

Молодому журналисту и писателю Андрею Лентулову, известному прямотой своих взглядов, свободой мысли и дерзостью суждений, предлагают переехать из Питера в Таллин, чтобы работать в местной газете. Там Андрей с головой уходит в полный противоречий роман с редактором Мариной, бесконечные случайные связи, но, что самое главное — яростное сопротивление системе. Какой была борьба бунтаря, любимца женщин и «самого аморального сотрудника» против жесточайшей цензуры, слежки и ханжества, и кто в ней победил?
Станислав Говорухин прекрасно понимает, что это только современное русское кино сейчас так любят ругать, а советское ведь обожали. Поэтому и его кинокартина «Конец прекрасной эпохи» представляет собой черно-белое чудо, при просмотре которого не догадаешься, в каком году его сняли. Это ностальгическое кино, выдержанное в стиле ретро до единой мелочи.
Молодой журналист Андрей Лентулов переезжает из Петербурга в Таллин, чтобы работать в местной газете. Там он ведет активную…