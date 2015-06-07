Конец прекрасной эпохи, 2015

Наша рецензия

Станислав Говорухин прекрасно понимает, что это только современное русское кино сейчас так любят ругать, а советское ведь обожали. Поэтому и его кинокартина «Конец прекрасной эпохи» представляет собой черно-белое чудо, при просмотре которого не догадаешься, в каком году его сняли. Это ностальгическое кино, выдержанное в стиле ретро до единой мелочи. Молодой журналист Андрей Лентулов переезжает из Петербурга в Таллин, чтобы работать в местной газете. Там он ведет активную…