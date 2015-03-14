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Здравствуйте, меня зовут Дорис Здравствуйте, меня зовут Дорис
Киноафиша Фильмы Здравствуйте, меня зовут Дорис
Hello, My Name Is Doris

Здравствуйте, меня зовут Дорис, 2015

2015 / США
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главная героиня Дорис Миллер – застенчивая и чудаковатая женщина 60-ти лет, живущая одна после смерти матери, вместе с которой она прожила всю свою жизнь. На похоронах ее брат Тодд и его жена Синтия пытаются убедить ее продать дом, особенно его содержимое, поскольку она является его законным владельцем. Однажды, по дороге в свой офис, где она десятилетиями занималась вводом данных, Дорис встречает нового сотрудника Джона, в которого сразу же влюбляется. Наслушавшись лекций по самосовершенствованию, Дорис решает приударить за ним… 

  • На момент выхода фильма Салли Филд была ровно вдвое старше Макса Гринфилда.
  • Фильм был снят всего за 3 недели в Лос-Анджелесе и 3 дополнительных дня в Нью-Йорке – для натурных съемок.
  • Дата под фотографией Бруклин на странице в Facebook в одной из сцен – 6 ноября. Это день рождения Салли Филд.
  • Книга, которую читает Дорис, – это «Печать на сердце» Анны Элизабет.
  • В одной из первых сцен фильма, где несколько коллег в ресторане обсуждают свои отношения, персонаж Рича Соммера рассказывает о том, как однажды встречался с девушкой по имени Дженнифер. В его роли Гарри Крейна в сериале «Безумцы» экранную жену Соммера звали Дженнифер.
  • Бруклин выступала в кафе Kalin, названном в честь жены режиссера Майкла Шоуолтера, Калин Эллис Шоуолтер.
     

Дорис Миллер — типичный Нью-Йоркский офисный работник в возрасте за шестьдесят, после смерти своей матери начинает посещать семинары по самопомощи. Приняв советы от гуру мотивации, Дорис становится сексуально одержимой своим новым коллегой Джоном, который вдвое её моложе.

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 14 марта 2015
Премьера онлайн 2 мая 2016
Премьера в мире 14 марта 2015
Возраст 12+
Режиссер
Майкл Шоуолтер
Майкл Шоуолтер
В ролях
Салли Филд
Салли Филд
Макс Гринфилд
Макс Гринфилд
Бет Берс
Бет Берс
Норма Майклс
Стивен Рут
Стивен Рут
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Здравствуйте, меня зовут Дорис 2 постера
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