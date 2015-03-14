Здравствуйте, меня зовут Дорис, 2015

Главная героиня Дорис Миллер – застенчивая и чудаковатая женщина 60-ти лет, живущая одна после смерти матери, вместе с которой она прожила всю свою жизнь. На похоронах ее брат Тодд и его жена Синтия пытаются убедить ее продать дом, особенно его содержимое, поскольку она является его законным владельцем. Однажды, по дороге в свой офис, где она десятилетиями занималась вводом данных, Дорис встречает нового сотрудника Джона, в которого сразу же влюбляется. Наслушавшись лекций по самосовершенствованию, Дорис решает приударить за ним…