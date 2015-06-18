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Бармен Бармен
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Бармен, 2015

2015 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме

Вадик мечтает изменить свою скучную жизнь, но страх неудачи и неуверенность в себе мешают парню двигаться к цели. Все меняется, когда Вадик случайно забредает в пустой бар и выпивает коктейль по рецепту загадочного Бармена. Отныне он – мистер Харизма, и весь мир лежит у его ног. Даже красавица Юля, о которой раньше он не смел и мечтать, обратила на него внимание. Новый коктейль – новый талант: сегодня Вадик – интеллектуал, завтра – король танцпола… Вот только действуют волшебные напитки недолго и имеют не очень приятный побочный эффект...

5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 18 июня 2015
Премьера в мире 18 июня 2015
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Дина Штурманова
В ролях
Виталий Гогунский
Виталий Гогунский
Юлия Паршута
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Лилия Мэй
Ольга Бузова
Ольга Бузова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бармен 2 постера
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Бармен смотреть онлайн

Бармен
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Bbbugl 11 октября 2015, 23:38
Дешевая побрякушка для аудитории быдлоканала ТНТ
Юрий 13 октября 2015, 00:25
Актерский состав конечно удручает...
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Вечеринка-презентация фильма "Бармен" Вчера в Москве, в один из первых по-настоящему жарких летних дней, кинокомпании «Централ Партнершип», «ВайТ Медиа» и Art Pictures Studio провели освежающую тематическую презентацию комедии «Бармен».
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22 мая 2015 00:00
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