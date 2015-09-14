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Эрик Клэптон: Концерт в Альберт-Холле. Slowhand в 70
Киноафиша Фильмы Эрик Клэптон: Концерт в Альберт-Холле. Slowhand в 70

Эрик Клэптон: Концерт в Альберт-Холле. Slowhand в 70, 2015

2015 / Великобритания
8.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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О фильме

Этой осенью в кинотеатрах по всему миру, в том числе и в России, будет показан концерт легенды рок-музыки, Эрика Клэптона, чья карьера длится более 50 лет. Запись выступления была сделана в мае этого года в легендарном лондонском концертом зале Альберт-Холл.

Зрители в кинотеатрах смогут с головой окунуться в атмосферу этого незабываемого вечера. На повестке дня — как бессмертная классика рок-музыки, так и блюзы Роберта Джонсона, когда-то вдохновившего Клэптона взяться за гитару, а также песни Cream, Derek & the Dominos и собственные сочинения исполнителя, известного своей насыщенной и разносторонней сольной карьерой.

Помимо самого выступления на экранах будет показан небольшой документальный фильм, снятый специально для кинотеатров. В нем ведущий Пол Гамбаччини побеседует с музыкантами Полом Карраком, Энди Фэйрвезером Лоу и Крисом Стайнтом, принимавшими участие в концерте, и журналистами Хью Филдером и Полом Секстоном.

Эрик Клэптон продал более 50 миллионов альбомов по всему миру, является обладателем 18 премий «Грэмми» и первым музыкантом, выступившим более 200 раз на сцене Альберт-Холла. Трижды был включен в Зал славы рок-н-ролла — в составе групп Cream, The Yardbirds и как сольный артист.

8.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 14 сентября 2015
Премьера в мире 14 сентября 2015
Возраст 16+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Блу Лич
В ролях
Эрик Клэптон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Эрик Клэптон: Концерт в Альберт-Холле. Slowhand в 70 2 постера
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