Иерей-Сан. Исповедь самурая, 2015

Такуро Накамура, в крещении отец Николай (Кэри-Хироюки Тагава) – священник японской православной церкви, в прошлом профессиональный спортсмен, а в настоящем – родной брат главы одного из влиятельных кланов якудза. Однажды он не смог пройти мимо насилия и защитил обычную девушку, вступив в схватку с людьми из враждебной брату группировки.

Война кланов якудза неизбежна! Став заложником криминальных «разборок», священник подвергается смертельной опасности, и его отправляют служить в российское село Глубокое, раздираемое внутренними конфликтами. Это место крайне интересно Андрею Нелюбину (Иван Охлобыстин) для земельных махинаций, и он готов пойти на все, чтобы жители покинули родные земли.

Отец Николай объединяет сельчан вокруг полуразрушенной церкви. Восстанавливая храм, они возродили мир между собой и приняли вызов. Началась уже совсем другая война…