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Иерей-Сан. Исповедь самурая Иерей-Сан. Исповедь самурая
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Иерей-Сан. Исповедь самурая, 2015

2015 / Россия
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

Такуро Накамура, в крещении отец Николай (Кэри-Хироюки Тагава) – священник японской православной церкви, в прошлом профессиональный спортсмен, а в настоящем – родной брат главы одного из влиятельных кланов якудза. Однажды он не смог пройти мимо насилия и защитил обычную девушку, вступив в схватку с людьми из враждебной брату группировки.

Война кланов якудза неизбежна! Став заложником криминальных «разборок», священник подвергается смертельной опасности, и его отправляют служить в российское село Глубокое, раздираемое внутренними конфликтами. Это место крайне интересно Андрею Нелюбину (Иван Охлобыстин) для земельных махинаций, и он готов пойти на все, чтобы жители покинули родные земли.

Отец Николай объединяет сельчан вокруг полуразрушенной церкви. Восстанавливая храм, они возродили мир между собой и приняли вызов. Началась уже совсем другая война…

6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 26 ноября 2015
Премьера в мире 26 ноября 2015
Возраст 12+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Егор Баранов
Егор Баранов
В ролях
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Кэри-Хироюки Тагава
Кэри-Хироюки Тагава
Петр Мамонов
Петр Мамонов
Игорь Жижикин
Игорь Жижикин
Петр Федоров
Петр Федоров
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Иерей-Сан. Исповедь самурая 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Картина начинается без лишних прелюдий. Первые кадры переносят зрителей в Токио, где японскому православному священнику сообщают, что для него подыскали подходящее местечко в российской глуши. Почему он вынужден уехать, пока что остаётся загадкой. Уже в следующей сцене Такуро Накамура, он же отец Николай, в традиционных деревянных сандалиях ступает по тропинке в широком поле по направлению к заброшенной церкви. Тут же он встречает местных жителей села Глубокое, с любопытством вопрошающих:…
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Лариса 30 ноября 2015, 23:53
Ответ на сообщение Киноафиша от 02/04/2015 - 12:51:49

Непроработанный сценарий(((. Играли в основном хорошо, но картина не цельная какая-то, как… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Большая премьера "Иерей-Сан. Исповедь самурая" 19 ноября в кинотеатре Люксор в ТРК ЛЕТО состоится большая премьера экшн-драмы "Иерей-Сан. Исповедь самурая"! Картину лично представят актёры Кэри-Хироюки Тагава и Иван Охлобыстин! Начало
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10 ноября 2015 00:00
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